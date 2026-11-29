Stéphane Carville stod i 15 år i spidsen for Asmodee som finansdirektør og senere topchef, og i dag sidder han i bestyrelsen for selskabet bag Catan, Ticket to Ride og Dobble. Den 24. november solgte han 800.000 B-aktier til 159 SEK stykket, i alt 127,2 mio. SEK eller ca. 85 mio. danske kroner. Handlen er indberettet til Finansinspektionen i Sverige og er sket uden for handelsplads, altså som en blokhandel og ikke via ordrebogen på Nasdaq Stockholm.

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Det er anden gang, Carville sælger en blok på præcis 800.000 aktier, og begge gange skete det til en kurs under det, aktien blev handlet til på børsen samme dag. Efter salget ejer han 855.558 aktier, så han har afhændet knap to tredjedele af sin post siden sommeren 2025. Vi har gennemgået alle 16 indberetninger af ledelseshandler i Asmodee siden børsnoteringen i februar 2025 og lagt dem oven i kursudviklingen.

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Ticket to Ride er et af de spil, Asmodee ejer rettighederne til gennem forlaget Days of Wonder. Foto: Billie Grace Ward, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Solgt under dagens laveste kurs

Asmodee B lukkede den 24. november i 161,60 SEK, som også var dagens laveste kurs. Carvilles 159 SEK lå altså 1,6 procent under den billigste handel på børsen den dag og 5,3 procent under lukkekursen dagen før. Blokken svarede til omkring to gange den gennemsnitlige daglige omsætning i aktien de foregående 20 handelsdage, som var 397.000 aktier ifølge kurshistorikken hos Yahoo Finance. Den slags mængder kan sjældent sælges i markedet uden at presse kursen, og en køber, der tager hele posten på én gang, forventer typisk en rabat.

Indberetningen blev offentliggjort den 25. november. Den dag faldt aktien 7,6 procent til 149,30 SEK på 1,16 mio. handlede aktier, mens OMX Stockholm 30 kun gav 0,8 procent fra sig. Asmodee sendte ingen meddelelser ud den dag, men om faldet skyldtes Carvilles salg eller noget andet, kan tallene ikke vise. Fredag den 27. november lukkede aktien i 156 SEK, stadig under hans salgskurs.

Stéphane Carvilles salg 12. august 2025 24. november 2026 Aktier 800.000 800.000 Salgskurs 117,00 SEK 159,00 SEK Lukkekurs samme dag 122,06 SEK 161,60 SEK Rabat i forhold til lukkekursen 4,1 % 1,6 % Lukkekurs dagen efter 118,12 SEK (−3,2 %) 149,30 SEK (−7,6 %) Provenu 93,6 mio. SEK 127,2 mio. SEK Beholdning efter salget 1.655.558 855.558 Antal, kurser og handelsplads fra Finansinspektionens insynsregister. Beholdningen efter salget i 2026 er fra Asmodees oversigt over insideres aktier, og beholdningen i 2025 er beregnet ud fra den, da der ikke er andre handler fra Carville i registret. Lukkekurser fra Nasdaq Stockholm via Yahoo Finance. Rabatter og provenu er vores beregninger.

Lagt sammen har de to salg givet Carville 220,8 mio. SEK, ca. 147 mio. kr. Havde han ventet med den første blok til i dag, ville den have været 31,2 mio. SEK mere værd. Hans resterende 855.558 aktier svarer til 0,36 procent af kapitalen og var 133,5 mio. SEK værd ved fredagens lukkekurs.

Første gang solgte han sammen med storaktionæren

Salget i august 2025 var ikke en solohandel. Samme dag og til samme kurs solgte bestyrelsesformand Lars Wingefors 4,2 mio. B-aktier, og de to solgte dermed 5 mio. aktier for 585 mio. SEK, som Aktiespararna og Placera skrev om dengang. Wingefors er også grundlægger af Embracer, som Asmodee blev udskilt fra.

Halvanden måned senere vendte Wingefors om. Den 30. september 2025 købte han 289.966 A-aktier og 168.186 B-aktier til 119,63 SEK, i alt 54,8 mio. SEK. I dag ejer hans selskab 9 mio. A-aktier og 31,0 mio. B-aktier, svarende til 16,9 procent af kapitalen og 38,1 procent af stemmerne, ifølge Asmodees aktionærliste. Carville har ikke købt aktier i perioden.

Hver prik er alle indberettede handler af samme type på en dag, placeret ved handelskursen og skaleret efter beløbet. Opgjort af NPinvestor ud fra Finansinspektionens insynsregister. Lukkekurser fra Nasdaq Stockholm via Yahoo Finance.

Knap 14 kroner solgt for hver krone købt

Ser man på alle ledelseshandler siden noteringen, er der langt flere salg end køb. Den første bølge kom fem dage efter første handelsdag: Den 12. februar 2025 solgte fem insidere fra bestyrelse og ledelse tilsammen 908.626 aktier til 111 SEK. Siden har topchef Thomas Koegler købt to gange, 13.600 aktier til 117,88 SEK i september 2025 og 9.100 aktier til 132,50 SEK i juni 2026, og finansdirektør Andrea Gasparini købte 1.803 aktier til 153,10 SEK i september i år.

Ledelseshandler i Asmodee Indberetninger Aktier Beløb Salg 10 6.717.126 814,4 mio. SEK Køb 6 486.930 58,4 mio. SEK Heraf Carville, salg 2 1.600.000 220,8 mio. SEK Heraf Wingefors, salg 1 4.200.000 491,4 mio. SEK Heraf Wingefors, køb 2 458.152 54,8 mio. SEK Alle indberetninger fra 12. februar 2025 til 24. november 2026 i Finansinspektionens insynsregister, summeret af NPinvestor. Wingefors' køb er indberettet som to linjer, én for A-aktier og én for B-aktier.

Ubalancen skal læses med forbehold. Seks ud af ti solgte kroner stammer fra Wingefors' ene blok i 2025, og ledere sælger af mange grunde, fra skat og privatøkonomi til ønsket om at sprede formuen. Købene er derimod små i kroner, men de er sket i markedet til den kurs, der var.

Et stærkt regnskab gik forud

Carville solgte 11 dage efter Asmodees regnskab for andet kvartal den 13. november. Omsætningen i juli til september steg 36,8 procent til 551,8 mio. euro, heraf 33,3 procent organisk, og den justerede EBITDA-margin blev 20,6 procent mod 18,9 procent året før. Aktien åbnede regnskabsdagen i 185,80 SEK og var oppe i 189,90 SEK, men lukkede i 173,40 SEK. Siden er den faldet yderligere.

Over en længere periode har aktionærerne ikke meget at klage over. Den 9. april 2025 lukkede Asmodee B i 85,09 SEK, det laveste siden noteringen. Året startede i 102,30 SEK, og med fredagens 156 SEK er aktien steget 52 procent i 2026. Fra lukkekursen på første handelsdag, 105 SEK, er stigningen 49 procent.

🔔Today, as Asmodee rings the bell at @Nasdaq Stockholm, we celebrate an incredible milestone. In less than a year, Asmodee has taken flight as an independent, publicly listed company - after an accelerated, high-quality process. From a shared journey to flying on its own - 🎉… pic.twitter.com/WrSif3BzXH — Embracer Group (@embracergroup) 7. februar 2025

Embracer markerede selv udskillelsen, da Asmodee ringede med klokken på Nasdaq Stockholm den 7. februar 2025. Embracers egen aktie har en side her på NPinvestor.

Bestyrelsesmedlem og rådgiver på én gang

Carvilles rolle er mere end en almindelig bestyrelsespost. Ifølge Asmodees side om ledelsen har han siden 27. august 2024 haft en konsulentaftale med selskabet om strategi, forretningsudvikling, opkøb, investorkontakt og mentorrolle for topledelsen. Han regnes derfor ikke som uafhængig af selskabet og ledelsen. At netop den person med tættest kendskab til forretningen sælger, er et signal, mange vil lægge mærke til, men det fortæller ikke, hvorfor han sælger, og han har stadig en post på over 130 mio. SEK.

Næste regnskab, for tredje kvartal, kommer den 10. februar 2027 ifølge Asmodees finanskalender. EU's markedsmisbrugsforordning forbyder ledende personer at handle i de 30 dage op til, så vinduet lukker omkring 11. januar. Flere spilaktier finder du i vores guide til gaming-aktier, og nye ledelseshandler i nordiske selskaber står på insiderhandler-oversigten. Med NPinvestor Pro kan du få besked, når der kommer en ny indberetning.

Sådan har vi regnet (data hentet 29. november): Alle 16 indberetninger fra Asmodee Group AB i Finansinspektionens insynsregister med transaktionsdato fra 1. januar 2025 er hentet og summeret, og detaljerne for Carvilles to salg, herunder handelsplads, er læst i de enkelte indberetninger. Kurser og omsætning er fra Yahoo Finance (Nasdaq Stockholm), valutakursen fra Danmarks Nationalbank (100 SEK = 66,68 kr. den 27. november), og beholdninger og aktieantal fra Asmodee. Rabatter, provenu, summer og kursændringer er NPinvestors egne beregninger. Artiklen er ikke en anbefaling.