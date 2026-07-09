AstraZeneca-aktien styrtdykker 9 pct. efter fejlslagen hjertemedicin-test

AstraZeneca oplever sin værste børsdag i seks år, efter hjertemedicinen Wainua ikke levede op til forventningerne i et stort klinisk studie.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

AZN.US 178,49 ▼ -5,70% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

AstraZeneca oplevede torsdag et markant kursfald, efter det britiske medicinalselskab måtte melde om et skuffende resultat fra et sent klinisk studie af hjertemedicinen Wainua. Ifølge CNBC faldt aktien med op til 9 procent og var på vej mod sin værste handelsdag siden marts 2020, da coronapandemien ramte markederne.

Læs mere: AstraZeneca Aktie (AZN): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Selskabets London-noterede aktier stod ved middagstid ned med 8,7 procent, mens de New York-noterede aktier faldt 8,4 procent i formiddagshandlen. Faldet trak samtidig det britiske nøgleindeks FTSE 100 ned med 0,5 procent, hvilket gjorde det til det eneste store europæiske indeks i rødt torsdag, skriver CNBC.

Hjertemedicin nåede ikke sit hovedmål

Baggrunden for kursfaldet er et fase 3-studie af medicinen Wainua, som AstraZeneca havde testet på patienter med en sjælden og livstruende hjertesygdom kaldet ATTR-kardiomyopati. Ifølge selskabets egen pressemeddelelse, som CNBC henviser til, lykkedes det ikke medicinen at nå sit primære mål om at reducere dødsfald og gentagne hjerterelaterede akuttilfælde over en periode på 140 uger sammenlignet med placebo.

Sygdommen opstår, når fejlfoldede proteiner ophobes i hjertemusklen, hvilket gør den stivere og sværere at pumpe blod med, hvad der i sidste ende kan føre til hjertesvigt. Det anslås, at omkring en halv million mennesker lever med tilstanden, fremgår det af CNBC’s dækning.

AstraZeneca understreger dog, at Wainuas eksisterende godkendelse ikke er berørt af studiets resultat. Medicinen er allerede godkendt til at behandle andre tilstande, hvor fejlfoldede proteiner forårsager nerveskader, og sælges i Europa under navnet Wainzua.

Analytikere: Tabt tillid vejer tungere end tabt salg

Selvom skuffelsen er markant, vurderer analytikere fra Jefferies ifølge CNBC, at resultatet ikke sætter AstraZenecas overordnede mål om 80 milliarder dollar i omsætning i 2030 over styr. Til gengæld peger de på et dybere problem for selskabets omdømme.

“Det bigger issue er nok en vis tillidsforringelse, da ledelsen havde været meget selvsikker på studiets evne til at ramme det primære endepunkt, samt evnen til at vise nytte oveni den eksisterende behandling,” skriver Jefferies-analytikerne ifølge CNBC. Banken har samtidig nedjusteret sine risikojusterede salgsestimater for medicinen med 2,5 milliarder dollar.

Det er en sjælden situation for AstraZeneca, som under topchef Pascal Soriots 14-årige ledelse har opbygget et ry som et særdeles stabilt selskab, ikke mindst inden for kræftbehandling. Selskabet melder sjældent om negative studieresultater, og netop derfor kan torsdagens overraskende nyhed få konsekvenser, der rækker ud over selve medicinen, vurderer analytikerne ifølge CNBC.

Partner Ionis rammes hårdt, konkurrenter stiger

Ionis Pharmaceuticals, som samarbejder med AstraZeneca om udviklingen af Wainua i USA, blev ramt endnu hårdere end sin partner. Ifølge CNBC styrtdykkede Ionis-aktien med hele 19 procent efter nyheden.

Det fejlslagne studie fjerner samtidig en betydelig spiller fra et marked, der ellers har været i hastig udvikling. I flere år var Pfizers medicin Vyndamax den eneste godkendte behandling mod tilstanden, men i de seneste år er både BridgeBio og Alnylam kommet på banen med nye behandlingsmuligheder, skriver CNBC.

Alnylams medicin Amvuttra virker ved at hæmme produktionen af det protein, der forårsager sygdommen — samme tilgang som AstraZeneca og Ionis forfulgte med Wainua. Med Wainuas fiasko står Amvuttra nu tilbage som den eneste såkaldte “silencer”-medicin på markedet for ATTR-kardiomyopati, skriver Oppenheimer-analytiker Kostas Biliouris ifølge CNBC i en note torsdag.

Biliouris vurderer, at det samlede marked for ATTR-kardiomyopati kan være værd mellem 15 og 20 milliarder dollar, men understreger, at tallet er usikkert, fordi sygdommen — som tidligere blev anset for meget sjælden — viser sig at være mere udbredt end først antaget. Ifølge CNBC steg Alnylam-aktien omkring 15 procent på nyheden, mens BridgeBio-aktien steg 13 procent.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer, der ofte har eksponering mod store europæiske medicinalselskaber gennem pensionsopsparinger, investeringsforeninger eller direkte aktiebeholdninger, er sagen en påmindelse om, hvor følsomme farmaceutiske aktier kan være over for udfaldet af enkeltstudier. Selv et globalt selskab med en stærk pipeline og et bredt produktkatalog kan opleve store kursudsving, når et enkelt studie ikke lever op til forventningerne.

Sagen illustrerer også, hvordan konkurrencen om nye behandlinger inden for sjældne, men voksende sygdomsområder kan flytte milliardværdier fra den ene dag til den anden, i takt med at investorerne omfordeler forventningerne mellem selskaberne i sektoren.