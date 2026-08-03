AstraZeneca i hemmelige drøftelser om historisk 400 mia. dollar-fusion med BMS

AstraZeneca skal ifølge kilder forhandle med amerikanske Bristol Myers Squibb om en fusion til 400 mia. dollar – en af historiens største medicinalaftaler.

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Den britiske medicinalgigant AstraZeneca er angiveligt i indledende drøftelser med amerikanske Bristol Myers Squibb om en fusion, der potentielt kan værdisættes til omkring 400 milliarder dollar. Det oplyser en kilde med kendskab til sagen ifølge Investing.com, mens CNBC bekræfter historien med henvisning til Financial Times.

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Skulle en aftale blive indgået, vil den udgøre en af de allerstørste fusioner i medicinalbranchens historie og skabe et selskab med enorm markedsstyrke inden for udvikling og salg af receptpligtig medicin. Ingen af de to selskaber har officielt bekræftet forhandlingerne, og det er fortsat uklart, hvor langt drøftelserne er nået, eller om de vil ende med en konkret aftale.

To industrigiganter i samme rum

AstraZeneca, der har hovedsæde i Cambridge, er blandt verdens største medicinalselskaber og kendt for blandt andet sine kræft- og lungemedicin samt sin rolle under coronapandemien med udviklingen af en covid-19-vaccine. Bristol Myers Squibb er en af USA’s traditionsrige medicinalvirksomheder med en bred portefølje inden for onkologi, immunologi og kardiologi.

En sammenlægning af de to selskaber ville samle betydelige forsknings- og udviklingsressourcer samt et bredt produktsortiment under samme tag. Ifølge kilden bag Investing.coms omtale af sagen er talene stadig på et tidligt stadie, og der er ingen garanti for, at de fører til en formel transaktion.

Hvad betyder det for investorerne?

En fusion i den nævnte størrelsesorden vil placere det sammenlagte selskab blandt de allerstørste medicinalvirksomheder i verden målt på markedsværdi. For investorer i AstraZeneca, hvis aktier handles både i London og som ADR i USA, kan selv rygter om en så stor transaktion medføre betydelig kursvolatilitet, indtil eventuelle officielle meddelelser foreligger.

For danske investorer med eksponering mod den globale medicinalsektor – herunder gennem internationale indeksfonde eller direkte aktiebeholdninger – er sagen værd at følge tæt. Store fusioner i medicinalbranchen kan påvirke konkurrencesituationen for andre selskaber i sektoren, herunder europæiske spillere, og potentielt udløse yderligere konsolideringsbølger blandt konkurrenter, der søger at matche den nye størrelse og forhandlingsstyrke.

Historisk har store medicinalfusioner ofte medført omfattende myndighedsgodkendelser og konkurrenceretlige undersøgelser i både USA og Europa, hvilket kan trække processen ud over flere kvartaler eller år, selv hvis parterne når til enighed. Markedet vil derfor formentlig holde nøje øje med, om AstraZeneca og Bristol Myers Squibb kommer med officielle udmeldinger i den kommende tid.

Kilder: Investing.com, CNBC