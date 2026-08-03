AstraZeneca og Bristol Myers i hemmelige fusionssnak om 400 mia. dollar-deal

AstraZeneca har ifølge Financial Times undersøgt en fusion med amerikanske Bristol Myers Squibb, der kan skabe verdens fjerdestørste medicinkoncern.

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AstraZeneca har været i drøftelser om en potentiel fusion med den amerikanske medicinkoncern Bristol Myers Squibb i en deal, der kunne blive værdisat til omkring 400 milliarder dollar. Det skriver Financial Times, som flere internationale medier, herunder CNBC og Investing.com, henviser til med kilder tæt på sagen.

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Bristol Myers Squibb har i dag en markedsværdi på cirka 133 milliarder dollar, og en sammenlægning af de to selskaber ville skabe verdens fjerdestørste medicinproducent målt på markedsværdi, fremgår det af de foreløbige oplysninger om sagen.

Adgang til det amerikanske marked er central

AstraZeneca er britisk-svensk og børsnoteret i London, mens Bristol Myers Squibb er amerikansk. En fusion vil ifølge kilderne give AstraZeneca et markant større fodfæste i USA, som er verdens største og mest lukrative marked for lægemidler.

Bristol Myers Squibb kæmper i disse år med indtægtsfald efter patentudløb på flere af selskabets nøgleprodukter, og en fusion kunne give koncernen adgang til AstraZenecas bredere pipeline inden for onkologi, biologiske lægemidler og sjældne sygdomme. For AstraZeneca ville en aftale samtidig understøtte selskabets langsigtede strategi om at øge omsætningen betydeligt i det kommende årti.

Ingen bekræftelse fra selskaberne

Ingen af de to selskaber har officielt bekræftet drøftelserne, og det er uklart, hvor fremskredne forhandlingerne har været, eller om de fortsat er aktive. Oplysningerne stammer fra kilder tæt på sagen, som flere medier henviser til, og der er tale om, at parterne har “udforsket” en sammenlægning – ikke, at der er indgået en konkret aftale.

Skulle en deal af denne størrelse blive en realitet, vil det være blandt de største fusioner i medicinalindustriens historie og potentielt udløse en bølge af konsolidering i sektoren, hvor flere store lægemiddelselskaber i de seneste år har stået over for udløbne patenter og pres på indtjeningen.

Hvad betyder det for danske investorer

AstraZeneca er ikke en del af det danske C25-indeks, men er blandt de mest handlede europæiske medicinaktier hos danske investorer og indgår i mange globale sundhedsfonde og pensionsopsparinger, herunder danske pensionskassers porteføljer. En eventuel megafusion kan derfor få direkte betydning for prisudviklingen på AstraZeneca-aktien og for konkurrencebilledet i en sektor, hvor også danske Novo Nordisk opererer globalt.

Historisk set reagerer medicinaktier ofte kraftigt på rygter om store fusioner, både i det opkøbende og det opkøbte selskab, og investorer vil i den kommende tid følge nøje med i, om AstraZeneca eller Bristol Myers Squibb selv bekræfter eller afkræfter drøftelserne.

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Kilder: Fortune, Investing.com, Financial Times, CNBC