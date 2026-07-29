Audi satser på størrelse: Ny Q9 skal vende amerikansk nedtur

Audi lancerer sin hidtil største SUV, Q9, som et modsvar på faldende amerikansk salg presset af told og svigtende elbilsalg.

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Audi har løftet sløret for sin hidtil største SUV nogensinde, Q9, i et forsøg på at genoprette fremdriften på det amerikanske marked, hvor salget har været under pres i flere kvartaler. Det fremgår af selskabets egen præsentation af modellen, som også er omtalt af CNBC.

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Q9 er en tre-rækkers SUV, der placerer sig som Audis nye flagskib i segmentet for store familiebiler i USA. Lanceringen kommer på et tidspunkt, hvor den tyske producent har kæmpet med både toldbelastninger og et marked, der er ved at bevæge sig væk fra elbiler, ifølge CNBC.

Pres fra told og svigtende elbilsalg

Audis salg i USA har været faldende i flere på hinanden følgende kvartaler, og CNBC peger på to konkrete årsager: amerikanske toldsatser, der har gjort importerede biler dyrere, og en bredere afmatning i efterspørgslen efter elbiler. Den kombination har lagt et betydeligt pres på mærkets amerikanske forretning.

Med Q9 forsøger Audi at ramme et segment, hvor efterspørgslen historisk har været mere stabil – nemlig store familie-SUV’er med plads til tre sæderækker. Det er et segment, hvor amerikanske forbrugere traditionelt har vist stor loyalitet, og hvor konkurrenter som BMW og Mercedes-Benz allerede har etableret sig solidt.

Nyt produkt som modvægt til svag udvikling

Ifølge CNBC ser branchen lanceringen som en del af Audis bredere produktoffensiv i USA, hvor mærket forsøger at diversificere sin portefølje væk fra en ensidig satsning på elbiler. Q9 bliver dermed et vigtigt kort for Audi i kampen om at genvinde markedsandele i et af verdens vigtigste bilmarkeder.

For moderselskabet Volkswagen Group, som Audi er en del af, er udviklingen i USA relevant at følge tæt, da regionen fortsat udgør en central indtægtskilde for koncernen globalt. Et vendepunkt i Audis amerikanske salg vil kunne aflæses i kommende kvartalsrapporter fra Volkswagen-koncernen.

Betydning for danske investorer

For danske investorer, der følger den europæiske bilindustri, er sagen et eksempel på, hvordan geopolitiske faktorer som told og skiftende forbrugerpræferencer i USA fortsat kan påvirke indtjeningen hos store europæiske producenter. Volkswagen-aktien, som Audi er en del af, handles på flere europæiske børser og indgår i porteføljer med eksponering mod tysk industri.

Om Q9 for alvor kan vende udviklingen i Audis amerikanske salg, vil formentlig først kunne aflæses i selskabets kommende kvartalstal, hvor effekten af lanceringen kan sammenholdes med den fortsatte udvikling i toldpolitikken og efterspørgslen efter elbiler i USA.

Kilder: Economictimes, CNBC