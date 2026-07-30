Australien sagsøger Telegram for manglende fjernelse af terrorindhold

Australiens eSafety-myndighed har indledt en civil retssag mod Telegram for angiveligt at have undladt at fjerne ekstremistisk materiale fra platformen.

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Den australske onlinesikkerhedsmyndighed eSafety Commission har indledt civile retssager mod Telegram ved den føderale domstol. Ifølge myndigheden har den krypterede beskedtjeneste svigtet sin pligt til at opdage og fjerne ekstremistisk og terrorrelateret indhold delt af brugere på platformen.

Det bekræftes af flere internationale medier, herunder BBC, som skriver, at Telegram over for mediet afviser anklagerne og vil bestride sagen i retten. Sagen markerer endnu en optrapning af den regulatoriske modstand, som beskedappen har mødt globalt de seneste år.

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Anklagen: Manglende oprydning i ekstremistisk indhold

Ifølge eSafety Commission drejer sagen sig om, at Telegram angiveligt ikke har levet op til krav om at detektere og fjerne “pro-terror”-materiale, som er blevet delt af brugere på platformens kanaler og grupper. Myndigheden har rejst sagen som en civil bødesag, hvilket i praksis betyder, at Telegram risikerer økonomiske sanktioner, hvis retten finder virksomheden skyldig i de rejste anklager.

Telegram har over for BBC gjort det klart, at selskabet afviser beskyldningerne og agter at kæmpe imod dem i retssystemet. Sagen skal nu behandles i den australske føderale domstol, og det er endnu uvist, hvor lang tid processen kommer til at tage.

Sagen kommer kort tid efter Durov-anklager i Rusland

Ifølge CoinGape kommer den australske retssag blot en dag efter, at russiske myndigheder rejste anklager mod Telegrams grundlægger og topchef, Pavel Durov, for angiveligt at have faciliteret terrorrelateret aktivitet. Timingen mellem de to sager har fået international opmærksomhed, selvom det ikke fremgår, at de to forhold formelt er koblet sammen.

Durov har tidligere været under juridisk pres i flere lande, heriblandt Frankrig, hvor han i 2024 blev anholdt og senere sigtet i en sag om moderation af indhold på platformen. Den nye russiske sag føjer endnu et lag til de vedvarende juridiske udfordringer, som Telegrams ledelse står over for på tværs af flere jurisdiktioner.

Hvorfor det har betydning for investorer

Telegram er ikke børsnoteret, men platformen er tæt forbundet med The Open Network (TON) og dens tilhørende token, Toncoin, som handles på flere kryptobørser. Øget regulatorisk og juridisk pres på Telegram-koncernen kan potentielt påvirke tilliden til det bredere TON-økosystem, som mange kryptoinvestorer følger nøje.

Sagen føjer sig desuden til en global tendens, hvor myndigheder i stigende grad går efter techplatforme for manglende indholdsmoderation – en udvikling, der også har ramt andre sociale medier og digitale tjenester. For investorer i teknologi- og krypto-sektoren understreger sagen, at regulatorisk risiko fortsat er en central faktor at holde øje med, uanset om selskabet er børsnoteret eller ej.

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Det er endnu uklart, hvornår den australske retssag ventes at komme for retten, og hvilke konkrete sanktioner Telegram i givet fald kan stå over for, hvis myndigheden får medhold. NPinvestor følger sagen og vil opdatere, efterhånden som der kommer nyt fra den føderale domstol i Australien.

Kilder: Cointelegraph, BBC, Coingape