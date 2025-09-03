Australiens økonomiske vækst overgår forventningerne i andet kvartal

Australiens økonomi voksede hurtigere end forventet i andet kvartal af 2025, båret af robuste private og offentlige udgifter. Dataene signalerer en robust indenlandsk økonomi, der med succes navigerer i modvind fra aftagende råvareeksport og globale handelsspændinger.

Forbrug driver vækst og opvejer eksportsvaghed

Landets bruttonationalprodukt (BNP) voksede med 0,6% kvartal-til-kvartal, hvilket overgik markedets forventninger om en stigning på 0,5% og markerer en bemærkelsesværdig acceleration fra væksten på 0,2% i det foregående kvartal. Denne præstation var primært drevet af en genopretning af forbrugernes forbrug, styrket af salg og kampagner ved regnskabsårets udgang. De offentlige udgifter bidrog også væsentligt til væksten, især gennem sociale ydelser, subsidier til husholdninger og øgede forsvarsudgifter. Denne stærke indenlandske efterspørgsel bidrog til at kompensere for det dæmpede bidrag fra mineeksport og et fald i offentlige investeringer.

Implikationer for fremtidig pengepolitik

Den uventede styrke i økonomien kan påvirke den fremtidige kurs for Reserve Bank of Australias (RBA) pengepolitik. Selvom centralbanken allerede har gennemført adskillige rentesænkninger i år, kan den seneste BNP-rapport mindske behovet for yderligere lempelser. Analytikere påpeger nu en voksende risiko for, at fortsat robust privatforbrug kan forstærke inflationspresset og potentielt afskrække RBA fra sin planlagte rentesænkningsbane. Denne udvikling placerer centralbanken i en vanskelig position, hvor den skal afbalancere behovet for at støtte økonomisk aktivitet med nødvendigheden af ​​at kontrollere inflationen i et komplekst globalt miljø.