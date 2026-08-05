Australiske aktier i rekord på håb om Iran-aftale og rentelettelser

Australiens børsindeks satte kortvarigt rekord, da håb om afspænding med Iran og lempelige udsigter for økonomien skubbede asiatiske aktier op.

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Australiens brede aktieindeks satte kortvarigt en ny rekord, efter at investorer greb fat i tegn på afspænding i konflikten mellem USA og Iran. Samtidig understøttede positive signaler fra den australske økonomi risikoappetitten hos investorerne, skriver Financial Post.

Rekorden kom, i takt med at bredere asiatiske aktiemarkeder generelt steg på håb om en løsning i den betændte situation omkring Hormuz-strædet, som er en central rute for global olietransport. Ifølge Economic Times fulgte asiatiske aktier efter en optur på Wall Street, drevet af udsigten til en foreløbig aftale med Iran, der har lettet bekymringerne om forsyningssikkerheden af energi.

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Olie falder, og det letter presset på renterne

Håbet om en afspænding har samtidig sendt oliepriserne ned, hvilket ifølge Economic Times reducerer inflationspresset globalt. Det styrker argumentet for, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, kan fastholde sin rente uændret på det kommende møde – en udvikling, som investorer typisk hilser velkommen, fordi det mindsker risikoen for pengepolitiske overraskelser.

For danske investorer med eksponering mod globale aktier eller råvarer er udviklingen relevant, fordi et fald i oliepriserne historisk har lettet presset på både forbrugerpriser og renteforventninger i vestlige økonomier, herunder i eurozonen og Danmark. Samtidig kan et roligere geopolitisk klima i Mellemøsten reducere den generelle markedsuvished, som ellers har præget både aktie- og obligationsmarkederne gennem sommeren.

Australsk økonomi bidrager til optimismen

Ud over de geopolitiske signaler pegede Financial Post på, at understøttende indenlandske økonomiske data i Australien bidrog til rekordniveauet på børsen. Kombinationen af lempede geopolitiske spændinger og en robust hjemlig økonomi gav investorerne appetit på at øge deres eksponering mod australske aktier, som blandt andet er tungt vægtet mod råvare- og finanssektoren.

Den australske børs er traditionelt følsom over for udviklingen i råvarepriser og den kinesiske efterspørgsel, og en generel forbedring i det globale risikobillede slår derfor typisk relativt hurtigt igennem på indekset. Rekorden markerer dermed ikke kun en lokal begivenhed, men afspejler også den bredere optimisme, der har bredt sig på tværs af de asiatiske markeder.

Fortsat usikkerhed om Hormuz-strædet

Selv om markederne har reageret positivt, er situationen omkring Hormuz-strædet fortsat ikke fuldstændig løst. Investorer følger fortsat udviklingen tæt, da en eventuel forværring i konflikten hurtigt kunne vende den optimisme, der aktuelt driver aktiemarkederne i både Australien og resten af Asien.

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Kilder: Financialpost, Economictimes