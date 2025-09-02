Australsk KFC-franchisetager Collins Foods-aktier stiger på stærkt salg og strategisk fokus

Aktierne i Collins Foods (ASX:CKF) steg med hele 9% tirsdag, efter at den australske KFC-franchisetager rapporterede et positivt salg og bekræftede sine årlige vækstmål. Den stærke præstation, som trodsede et bredere markedsfald, signalerer investorernes tillid til virksomhedens fokuserede strategi og eksekvering, især dens ekspansion i Europa.

Opmuntrende salg driver aktiekursen frem

Collins Foods, Australiens største uafhængige KFC-franchisetager, annoncerede en vækst på 6,7% i det samlede salg i de 18 uger, der sluttede den 31. august. Momentumet blev drevet af et robust salg på tværs af både dens australske og europæiske KFC-aktiviteter. Virksomheden bekræftede også sine forventninger til hele året, hvor de forudser en stigning i nettoresultatet på mellem 19 og 25 procent for regnskabsåret 2026. Denne positive salgsudvikling og den faste forventning har været en central drivkraft bag den seneste stigning, som har set aktien betydeligt overgå det bredere ASX 200-indeks.

Europæisk ekspansion og strategisk omlægning

En væsentlig del af vækstfortællingen for Collins Foods er dens strategiske omlægning i Europa. Virksomheden fremhævede en kraftig acceleration i væksten i salget i samme butik i Tyskland, som oplevede en stigning på 5,8% i forhold til året før. Dette kommer efter virksomhedens beslutning tidligere på året om at forlade sin underpræsterende Taco Bell-franchise og i stedet koncentrere sig om at udvide sin mere profitable KFC-tilstedeværelse i Tyskland. Med planer om at åbne 70 nye KFC-butikker i landet i løbet af de næste fem år ser virksomhedens fokuserede vækststrategi ud til at vinde frem hos investorerne.