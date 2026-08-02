Bank of England fastholder renten trods Iran-krigens inflationsrisiko

Bank of England holder renten uændret, men tre komitémedlemmer stemte for en forhøjelse. Iran-krigen kan tvinge banken til at ændre kurs.

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Bank of England har valgt at fastholde den ledende rente, men beslutningen var langt fra enstemmig. Tre medlemmer af den pengepolitiske komité stemte for en renteforhøjelse, hvilket signalerer stigende bekymring for, at krigen mellem USA, Israel og Iran kan sætte skub i inflationen igen.

Centralbanken understreger samtidig, at den er klar til at hæve renten, hvis konflikten i Mellemøsten eskalerer yderligere og driver energipriserne op, skriver BBC. Det er en markant kovending fra tidligere signaler om gradvise rentelettelser, som ellers har præget markedets forventninger gennem det seneste år.

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Splittet komité afspejler usikkerhed

At tre ud af komitéens medlemmer ønskede en renteforhøjelse, mens flertallet valgte status quo, illustrerer den dybe usikkerhed, som britiske pengepolitikere for øjeblikket navigerer i. Krigen i Mellemøsten har skabt frygt for, at olie- og energipriser kan stige kraftigt, hvis konflikten trækker ud eller udvider sig til flere lande i regionen.

Samtidig peger Bank of England ifølge BBC på, at britisk økonomi ventes at vokse mere i år end tidligere forudsagt – et lyspunkt, som dog overskygges af den geopolitiske usikkerhed. Centralbanken forsøger dermed at balancere mellem at understøtte væksten og samtidig holde sig klar til at reagere hurtigt, hvis inflationspresset tager til.

Eurozonen overrasker positivt

Mens Bank of England holder kortene tæt til kroppen, kom der positive nyheder fra eurozonen samme dag. Ifølge en foreløbig opgørelse fra Eurostat voksede eurozonens økonomi med 0,4 procent i andet kvartal af 2026 – et tal, der overgik markedets forventninger og trodsede den dysterhed, som krigen mellem USA, Israel og Iran ellers har skabt på de finansielle markeder, skriver The Guardian.

Væksten i eurozonen blev blandt andet trukket op af en stærkere end ventet tysk BNP-udvikling, hvilket bidrog positivt til det samlede europæiske billede. Tallene tegner et billede af en europæisk økonomi, der indtil videre viser sig mere modstandsdygtig over for den geopolitiske uro, end mange havde frygtet.

Betydning for danske investorer

For danske investorer med eksponering mod britiske og europæiske aktier og obligationer er signalerne fra Bank of England relevante at holde øje med. En centralbank, der er parat til at hæve renten på kort varsel, kan skabe øget volatilitet på både valuta- og obligationsmarkederne, hvis Iran-konflikten udvikler sig yderligere.

Samtidig er de positive vækstsignaler fra eurozonen en påmindelse om, at europæiske aktiver – herunder danske C25-selskaber med stor eksport til euroområdet – fortsat kan finde støtte, selv i en periode præget af geopolitisk usikkerhed. Udviklingen i olie- og energipriser som følge af konflikten i Mellemøsten forbliver dog en central risikofaktor, der kan påvirke både inflation og renteforventninger på tværs af Europa i de kommende måneder.

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Kilder: The Guardian, BBC