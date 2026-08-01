Bank of England holder renten fast på 3,75 pct. midt i Iran-udløst oliechok

Splittet rentekomité holder britisk rente på 3,75 pct., mens oliepris nær 90 dollar og Iran-krig truer med at sende inflationen over 4 pct.

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Både Bank of England og den amerikanske centralbank Federal Reserve har fastholdt deres styringsrenter, mens en optrapning af krigen mellem Israel og Iran presser oliepriserne op og skaber ny usikkerhed om den globale inflationsudvikling. Beslutningerne understreger, hvor følsomme centralbankerne er over for geopolitiske chok, der kan sætte deres pengepolitiske planer ud af spil.

I Storbritannien besluttede den pengepolitiske komité, Monetary Policy Committee (MPC), at holde den ledende rente på 3,75 pct. Afstemningen endte 6-3, hvilket viser en tydelig splittelse blandt komitéens medlemmer om, hvorvidt renten burde have været sænket yderligere, skriver The Guardian.

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Oliepris tæt på 90 dollar bekymrer briterne

Baggrunden for beslutningen er en genoptaget krig i Mellemøsten, hvor Iran er blevet trukket ind i konflikten, og hvor oliepriserne som konsekvens er kravlet op mod 90 dollar per tønde. Bank of England advarer om, at en yderligere optrapning af konflikten kan drive den britiske inflation op over 4 pct. i løbet af det kommende år.

Det sætter centralbanken i et dilemma: Uden Mellemøsten-krisen ville der ifølge dele af komitéen have været rum til at sænke renten yderligere og dermed lette presset på britiske husholdninger og virksomheder. I stedet må banken nu balancere mellem at understøtte en svag økonomi og at holde igen på inflationen, som olieprisstigningen truer med at puste nyt liv i.

Uenighed også i den amerikanske centralbank

Splittelsen er ikke isoleret til London. Ifølge Financial Times har Alberto Musalem, en topfigur i den amerikanske centralbank, offentligt tilkendegivet, at han støttede de medlemmer af den amerikanske rentekomité, som ønskede en kvart procentpoints renteforhøjelse. Musalem pegede desuden på, at et nyligt frasalg i obligationsmarkedet bør ses som en advarsel om Fed’s troværdighed i kampen mod inflation.

Udmeldingen understreger, at også i USA er der intern uenighed om, hvorvidt centralbanken reagerer hurtigt og hårdt nok på de inflationsrisici, som det stigende energiprisniveau skaber. Kombinationen af et energichok og tvivl om centralbankernes troværdighed kan ifølge markedsobservatører være en giftig cocktail, hvis obligationsmarkederne begynder at kræve en risikopræmie for fremtidig usikkerhed.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer er udviklingen relevant af flere årsager. En højere oliepris slår typisk hurtigt igennem på energi- og transportomkostninger i Europa, hvilket kan lægge pres på Den Europæiske Centralbanks egen rentekurs – og dermed indirekte på Nationalbankens rentesætning, da den danske krone er bundet til euroen.

Samtidig kan vedvarende uenighed i både Fed og Bank of England om rentekursen skabe øget volatilitet på de finansielle markeder, herunder i C25-aktier med stor eksponering mod energi, industri og eksport. Historisk har geopolitisk uro i Mellemøsten haft direkte betydning for både oliepriser og renteforventninger – en dynamik, der nu igen er sat i spil.

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Kilder: Investing.com, The Guardian, Financial Times