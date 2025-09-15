Bank of Englands salg af statsobligationer udgør betydelig finanspolitisk modvind for finansministeriet

En vigtig beslutning fra Bank of England (BoE) om at begynde at sælge sin portefølje af statsobligationer, kendt som gilts, forventes at have en væsentlig indvirkning på de offentlige kasser. Centralbankens handlinger, en omvendelse af dens langvarige kvantitative lempelsespolitik, risikerer et potentielt 4 milliarder pund slag for finansministeriet. For finansminister Rachel Reeves repræsenterer dette tal en betydelig og uventet omkostning, der komplicerer regeringens finanspolitiske planlægning i en tid med stramme budgetter og økonomisk pres.

Afviklingen af ​​en årti lang politik

Den finansielle modvind stammer fra processen med at afvikle kvantitative lempelser (QE), et program, hvorunder Bank of England købte statsobligationer for hundredvis af milliarder pund for at stimulere økonomien efter finanskrisen i 2008. Da centralbanken nu sælger disse statsobligationer på det åbne marked, gør den det med tab. Værdien af ​​disse obligationer er faldet på grund af en kraftig stigning i de globale renter, og finansministeriet, der garanterer Bank of Englands operationer, er juridisk forpligtet til at dække differencen. Denne overførsel af tab fra centralbankens balance til regeringens er en direkte og betydelig omkostning ved en pengepolitik, der var en hjørnesten i en anden økonomisk æra.

Finanspolitisk pres og politiske implikationer

Den potentielle omkostning på 4 milliarder pund er et betydeligt beløb, der ellers kunne allokeres til afgørende offentlige tjenester eller bruges til at reducere nationens gæld. Det sætter finansministeren i en vanskelig position, da hun skal absorbere de økonomiske konsekvenser af en politik, der er besluttet uafhængigt af Bank of England for at bekæmpe inflation. Dette understreger den skrøbelige balance mellem penge- og finanspolitik. Mens centralbanken fokuserer på prisstabilitet, kan dens handlinger have en direkte og kraftig effekt på regeringens finanser. Det økonomiske slag tjener som en skarp påmindelse om de langsigtede og ofte uforudsete omkostninger ved hidtil usete monetære interventioner.