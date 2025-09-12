Bank of Russia klar til at fortsætte lempelserne i takt med at en afkølende økonomi indtager hovedrollen

Bank of Russia forventes at fortsætte sine pengepolitiske lempelser, og analytikere forventer i vid udstrækning endnu en sænkning af den ledende rente. Dette forventede skridt markerer et klart skift for centralbanken, som flytter sit fokus fra en langvarig kamp mod inflation til den mere umiddelbare udfordring med at stimulere en afkølende økonomi. Beslutningen afspejler en kalkuleret indsats for at støtte den økonomiske aktivitet midt i tegn på, at væksten mister momentum.

Fra inflationspres til økonomisk modvind

I en længere periode var Bank of Russias pengepolitik primært dikteret af behovet for at bekæmpe vedvarende inflationspres. En kombination af dæmpet indenlandsk efterspørgsel og en stabiliserende valuta har dog bragt inflationen ned til et niveau, der giver centralbanken større fleksibilitet. Da prisvæksten nu stort set er under kontrol, har fokus rettet sig mod de makroøkonomiske udsigter. Nylige indikatorer, herunder afdæmpning af industriproduktionen og et moderat detailsalg, tyder på, at den russiske økonomi står over for modvind. Centralbankens beslutning om at fortsætte med at sænke renten er en anerkendelse af disse risici og et strategisk skridt til at fremme investeringer og forbrug.

Vejen med pengepolitiske lempelser

En sænkning af den ledende rente er en klassisk økonomisk løftestang, der bruges til at anspore vækst. Ved at reducere låneomkostninger for virksomheder og forbrugere sigter Bank of Russia mod at frigøre ny kapital til virksomhedsekspansion og stimulere husholdningernes forbrug. Eksperter forventer, at dette ikke vil være en engangsbegivenhed. Centralbanken forventes at fortsætte ad en vej med gradvis pengepolitisk lempelse, forudsat at inflationen forbliver på en håndterbar bane. Denne delikate balancegang vil være afgørende for at undgå en genopblussen af ​​prispresset, samtidig med at der indføres en tiltrængt stimulus i økonomien. Vejen frem er ikke uden risiko, men centralbanken har tydeligvis prioriteret at støtte væksten i lyset af en aftagende økonomisk motor.