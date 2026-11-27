Fredag morgen fik Bavarian Nordic en ny finansdirektør. Fredag eftermiddag solgte den afgående finansdirektør og selskabets driftsdirektør tilsammen 52.898 aktier, som de få timer forinden havde fået ved at udnytte tegningsoptioner. Vaccineselskabet udnævnte kl. 7.45 Allan Bødskov Andersen, der i dag er koncernfinansdirektør i Topsoe, som efterfølger for Henrik Juuel. Kl. 17.30 kom indberetningen af ledelsens handler: Juuel og COO Russell Thirsk har begge tegnet nye aktier og solgt dem igen til 252,18 kr. pr. stk.

PRO

Se insiderhandler i realtid – få besked, når direktører køber aktier.

Opret gratis bruger →

Ifølge vores beregning gav de to handler en gevinst på i alt ca. 2,1 mio. kr. før skat. Det mest interessante for aktionærerne er dog ikke gevinsten, men hvordan de nye aktier passer sammen med det aktietilbagekøb, som selskabet kører netop nu.

ANNONCE · SAXO Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter Gå til Saxo →

Imvamune, som MVA-BN-vaccinen hedder i Canada, sælges også som Jynneos og Imvanex og er Bavarian Nordics vigtigste produkt over for regeringer. Foto: Doc James, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Hvad de to direktører tjente

Begge har gjort det, der ofte kaldes en cashless-udnyttelse: Direktøren betaler udnyttelseskursen til selskabet, får nye aktier og sælger dem samme dag i markedet. Forskellen mellem salgskursen og udnyttelseskursen er gevinsten. Thirsk havde den laveste udnyttelseskurs og tjente derfor mest pr. aktie.

Russell Thirsk (COO) Henrik Juuel (CFO) Nye aktier tegnet 20.000 32.898 Udnyttelseskurs 190,11 kr. 224,70 kr. Betalt til selskabet 3.802.200 kr. 7.392.181 kr. Solgt til 252,1776 kr. 252,1776 kr. Salgsbeløb 5.043.552 kr. 8.296.139 kr. Gevinst før skat 1.241.352 kr. 903.958 kr. Gevinst pr. aktie 62,07 kr. 27,48 kr. Kurser og antal fra Bavarian Nordics indberetning 27. november. Gevinsten er vores egen beregning (salgsbeløb minus udnyttelsesbeløb) og før skat og omkostninger.

Salgskursen lå kun 1,6 procent under årets højeste lukkekurs på 256,20 kr. fra 27. oktober, og fredag lukkede aktien i 252,40 kr. Det er 32 procent højere end ved årets start, hvor aktien stod i 190,85 kr. De 52.898 solgte aktier svarer til knap 29 procent af en gennemsnitlig handelsdag de seneste fire uger (ca. 185.000 aktier ifølge Yahoo Finance). Salget er altså mærkbart, men ikke stort nok til at flytte kursen meget, og aktien sluttede da også dagen 0,2 procent højere.

Det er ikke første ledelsessalg i november. Kommerciel direktør Jean-Christophe May solgte 4.000 aktier til 242 kr. den 18. november, i alt 968.000 kr. Juuel meddelte 13. november, at han stopper ved udgangen af april 2027 for at få mere tid til familien. Hans efterfølger tiltræder senest i juni 2027 og har tidligere været 16 år i Ørsted, blandt andet som chef for investor relations.

86.800 nye aktier midt i et tilbagekøb

Direktørerne var ikke de eneste, der udnyttede optioner. Samme formiddag meddelte Bavarian Nordic en kapitalforhøjelse på 86.800 aktier: 66.800 til 224,70 kr. og 20.000 til 190,11 kr. Trækker man direktørernes aktier fra, har andre medarbejdere altså tegnet 33.902 aktier til 224,70 kr. Selskabet fik i alt 18,8 mio. kr. ind, og aktieantallet steg til 79.352.118.

Samtidig køber selskabet egne aktier op for at annullere dem. Den anden del af tilbagekøbsprogrammet startede 13. november og må bruge op til 250 mio. kr. frem til 15. januar 2027, som led i et samlet program på 750 mio. kr. I de første seks handelsdage købte Danske Bank 187.000 aktier for selskabet til en gennemsnitskurs på 242,26 kr., eller ca. 31.000 aktier om dagen.

Lukkekurser fra Nasdaq Copenhagen via Yahoo Finance. Antal aktier fra Bavarian Nordics meddelelser 23. og 27. november. Grafen er lavet af NPinvestor.

Sætter man de to tal over for hinanden, svarer de nye aktier til 46 procent af det, tilbagekøbet nåede de første seks dage, eller knap tre handelsdages opkøb. Vil selskabet fjerne udvandingen igen, koster det med fredagens salgskurs ca. 21,9 mio. kr. at købe 86.800 aktier tilbage. Fratrukket de 18,8 mio. kr., medarbejderne betalte, er nettoprisen for aktionærerne ca. 3,1 mio. kr. Det er ikke et stort beløb for et selskab med en børsværdi på ca. 20 mia. kr., men det viser, at en del af tilbagekøbet i praksis går til at modvirke udvanding fra aflønningsprogrammerne i stedet for at reducere aktieantallet.

Tilbagekøb og nye aktier Tal Tilbagekøbt 13.-20. november 187.000 aktier for 45,3 mio. kr. Tilbage af rammen på 250 mio. kr. ca. 204,7 mio. kr. Egne aktier efter 20. november 4.851.037 (6,12 %) Nye aktier fra optioner 27. november 86.800 (0,11 % af aktiekapitalen) Provenu fra optionerne 18,8 mio. kr. Pris for at købe 86.800 aktier tilbage til 252,18 kr. ca. 21,9 mio. kr. Nettopris for at neutralisere udvandingen ca. 3,1 mio. kr. De tre nederste linjer og andelen af aktiekapitalen er vores egne beregninger.

Tavs på X, siden aktien kostede 169 kr.

Leder man efter selskabets egen kommentar på sociale medier, finder man ikke meget. Bavarian Nordics officielle X-konto har ikke postet siden 15. november 2024, da selskabet linkede til regnskabet for tredje kvartal 2024. Den dag lukkede aktien i 169,10 kr. Fredagens lukkekurs ligger 49 procent højere. Selskabsmeddelelserne på Nasdaq Copenhagen er i dag den eneste løbende kanal for investorerne.

Our third quarter and first nine months results for 2024 are published. Investor/analyst call today at 2:00 pm CET. https://t.co/GaV7ZNbHgR — Bavarian Nordic (@BavarianNordic) 15. november 2024

Hvordan skal salget læses?

Når ledere udnytter optioner og sælger med det samme, siger det sjældent så meget om deres syn på aktien, som et almindeligt salg fra egen beholdning gør. Optionerne er løn, og mange vælger at udløse gevinsten i stedet for at låne penge til at betale udnyttelseskursen. For Juuel, der er på vej ud, er det også naturligt at rydde op i sine programmer. Thirsk bliver i selskabet, og hans salg er derfor det, man kan følge med i: Kommer der flere salg fra den resterende ledelse i de næste uger, mens tilbagekøbet kører, er det værd at notere.

Kurs, nøgletal og tidligere meddelelser står på Bavarian Nordics aktieside. Hvis du vil vide mere om, hvorfor selskaber køber egne aktier, og hvad det betyder for dig som aktionær, har vi en guide til aktietilbagekøb. Danske ledelseshandler som fredagens samles på insiderhandler-oversigten, og i NPinvestor Pro kan du få besked, når der kommer en ny handel i et selskab, du følger.

Om tallene (læst 27. november): Handler, udnyttelseskurser og salgskurs er fra Bavarian Nordics indberetninger 18. og 27. november. Kapitalforhøjelsen, udnævnelsen og tilbagekøbet er fra selskabsmeddelelserne 13., 23. og 27. november. Lukkekurser og omsætning er fra Yahoo Finance (Nasdaq Copenhagen). Gevinsterne, medarbejdernes andel af de nye aktier, andelen af tilbagekøbet, nettoprisen for at neutralisere udvandingen, børsværdien og kursudviklingen er vores egne beregninger. Artiklen er ikke en anbefaling.