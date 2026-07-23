Benchmark hæver kursmål på Hut 8 efter 9,8 mia. dollar AI-datacenteraftale

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Investeringsbanken Benchmark har hævet sit kursmål for bitcoin-mineselskabet Hut 8 efter en ny aftale om AI-datacentre til en samlet værdi af 9,8 milliarder dollar. Ifølge Benchmark kan aftalen sætte gang i en gennemgribende omstilling af selskabet fra ren kryptominedrift til en langt bredere infrastrukturvirksomhed.

Læs mere: Hut 8 Aktie (HUT): kurs, analyse og købsguide

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Det fremgår af en analyse citeret af både Bitcoin Magazine og The Block, hvor Benchmark beskriver Hut 8 som et selskab på vej mod at blive et såkaldt “power-first data center REIT” – altså en ejendomsinvesteringsstruktur med fokus på strømforsyning frem for traditionel minedrift af bitcoin.

Kursmålet hævet med 18 procent

Ifølge The Block har Benchmark hævet sit kursmål for Hut 8-aktien med yderligere 18 procent efter offentliggørelsen af AI-datacenteraftalen. Det nye kursmål indebærer ifølge banken et opsidepotentiale på omkring 75 procent i forhold til aktiens aktuelle niveau.

Det sker oven i en allerede stærk kursudvikling. Hut 8-aktien er ifølge The Block steget knap 120 procent siden årsskiftet, drevet af stigende interesse for selskabets satsning på AI-infrastruktur ved siden af den traditionelle bitcoin-minedrift.

Fra bitcoin-miner til AI-infrastruktur

Hut 8 har i en årrække opereret som en af de større børsnoterede bitcoin-minevirksomheder, men selskabet har som flere konkurrenter i branchen i stigende grad rettet blikket mod udlejning af strøm- og datacenterkapacitet til AI-selskaber. Den nye aftale på 9,8 milliarder dollar markerer ifølge kilderne et af de hidtil største enkeltstående skridt i den retning for selskabet.

Baggrunden er, at bitcoin-mineselskaber typisk allerede råder over store mængder billig strømkapacitet og køleinfrastruktur bygget op til minedrift – aktiver, der kan genanvendes til at drive de energitunge servere, der ligger bag træning og drift af AI-modeller. Det har gjort flere bitcoin-minere til attraktive samarbejdspartnere for teknologisektorens efterspørgsel efter regnekraft.

Hvad betyder det for investorer

For danske investorer, der følger krydsfeltet mellem kryptovaluta og AI-infrastruktur, er sagen et eksempel på, hvordan bitcoin-minere i stigende grad omdefinerer deres forretningsmodel. Benchmarks vurdering peger på, at markedet potentielt undervurderer værdien af den underliggende strøm- og datacenterkapacitet i selskaber som Hut 8, hvis den kan omsættes til langsigtede AI-kontrakter.

Samtidig er det værd at bemærke, at både bitcoin-minesektoren og AI-infrastrukturmarkedet fortsat er kendetegnet af store kurssvingninger og høj værdiansættelse i forhold til indtjening. En kursstigning på næsten 120 procent i år kombineret med et yderligere hævet kursmål understreger, at markedet allerede har indpriset betydelige forventninger til fremtidig vækst hos Hut 8.

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Kilder: Bitcoin Magazine, Theblock