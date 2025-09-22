Berkshire Hathaway fuldfører fuld afhændelse af BYD Investering

Berkshire Hathaway, konglomeratet ledet af den legendariske investor Warren Buffett, har officielt afsluttet sin 17-årige investering i den kinesiske producent af elbiler (EV) BYD, som afsløret i en nylig indberetning til myndighederne. Dokumentet viser, at værdien af ​​Berkshires beholdning i BYD var nul ved udgangen af ​​marts, ned fra anslåede 415 millioner dollars ved udgangen af ​​2024. Dette skridt markerer afslutningen på en yderst succesfuld langsigtet satsning, der så den oprindelige investering på 230 millioner dollars i 2008 blive mere end tyve gange større.

Et skift fra en historisk satsning

Beslutningen om fuldstændigt at frasælge sig BYD er et bemærkelsesværdigt skift i betragtning af investeringens historie og dens tilknytning til afdøde Charlie Munger, som var medvirkende til at bringe BYD til Buffetts opmærksomhed. Munger roste berømt BYDs grundlægger, Wang Chuanfu, som et “forbandet mirakel”, og investeringen blev ofte nævnt som et godt eksempel på at satse på exceptionel ledelse. Berkshire begyndte gradvist at reducere sin andel i 2022 efter aktiens betydelige stigning, og den endelige exit kommer midt i en udfordrende periode for BYD, som har set sit kvartalsvise overskud falde for første gang i over tre år. Virksomheden står over for intens konkurrence og har været nødt til at sænke sin årlige salgsprognose med så meget som 16% på grund af en indenlandsk priskrig.

Implikationer for globale elbilmarkeder

Berkshires fuldstændige exit rejser spørgsmål om dets langsigtede udsigter for det kinesiske elbilmarked og dets konkurrencedynamik. Selvom BYD har takket Berkshire for sin investering og beskrevet salget som en “normal” aktiehandel, kan bevægelsen af ​​nogle fortolkes som et signal om en mere forsigtig holdning til sektorens fremtid. Salget afslutter også en periode med usikkerhed for BYDs aktie, da investorer nøje har overvåget Berkshires gradvise frasalg i løbet af de seneste par år. Denne udvikling understreger den volatilitet og det konkurrencepres, som selv de mest dominerende aktører i den globale elbilindustri står over for.