Berlin-angreb: Myndigheder bekræfter terror og udpeger mistænkt 21-årig

Tysk politi eftersøger en 21-årig mand efter et biltrafikangreb ved Berlins Pride-parade. Myndighederne betegner nu hændelsen som et terrorangreb.

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Tyske myndigheder betegner nu weekendens biltrafikangreb ved en Pride-fejring i Berlin som et terrorangreb. Politi og anklagemyndighed har udsendt en efterlysning af en 21-årig mand, der er identificeret som Abdul B., i forbindelse med den blodige hændelse, der kostede én person livet og sårede mindst 16 andre.

Ifølge Reuters og britiske Guardian mener politiet, at den mistænkte lørdag aften kørte en bil ind i en menneskemængde nær Pride-arrangementet. Efter selve påkørslen skal en eller flere personer angiveligt være steget ud af køretøjet, hvorefter flere personer tilsyneladende også blev udsat for knivstik, oplyser myndighederne.

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Fra ulykke til terrorsag

Sagen er nu officielt klassificeret som et terrorangreb med islamistiske motiver, fremgår det af flere internationale medieomtaler af myndighedernes udmeldinger. Det markerer en optrapning af sagens alvor i forhold til de første timer efter angrebet, hvor detaljerne om gerningsmandens motiv og baggrund fortsat var uklare.

Berlins borgmester har ifølge Financial Times kaldt angrebet et angreb på byens “frie og åbne samfund”. Politiet har siden søndag intensiveret eftersøgningen af den 21-årige mistænkte, som fortsat er på fri fod.

Efterlysning og fortsat eftersøgning

Politiet har bedt offentligheden om hjælp til at finde den mistænkte og har offentliggjort dele af hans identitet i en officiel efterlysning. Det er endnu ikke oplyst, om der er anholdt andre i sagen, eller om flere personer var involveret i selve angrebet og de efterfølgende hændelser med stikvåben.

Antallet af sårede er fortsat opgjort til mindst 16, mens én person mistede livet under angrebet. Der er ikke kommet yderligere oplysninger om ofrenes identitet eller tilstand.

Betydning for sikkerhedsbilledet i Europa

Angrebet føjer sig til en række af lignende voldshandlinger mod store offentlige arrangementer i Europa, og episoden kommer i en periode, hvor europæiske sikkerhedsmyndigheder generelt har skærpet beredskabet omkring Pride-events og andre store folkeforsamlinger.

For investorer er den slags hændelser typisk ikke markedsbevægende i sig selv, men de indgår i det bredere billede af geopolitisk og sikkerhedsmæssig risiko, som blandt andet påvirker forsikrings- og sikkerhedssektoren samt den generelle risikovillighed på de europæiske markeder.

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Kilder: BBC, Investing.com, The Guardian, Financial Times