Bessent: Oliens risikopræmie forsvinder efter Iran-Oman aftale om Hormuz

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Den amerikanske finansminister Scott Bessent har sendt et klart signal om, at olieprisernes risikopræmie knyttet til Iran-konflikten nu er ved at forsvinde. Det sker, efter at Iran har meldt ud, at landet har indgået en aftale med Oman om en skibsrute gennem det strategisk vigtige Hormuzstræde, skriver TheStreet.

I flere måneder har oliehandlere indpriset risikoen for, at Hormuzstrædet – hvor en stor del af verdens olie transporteres igennem – kunne forblive lukket eller blokeret som følge af spændingerne mellem USA og Iran. For hver uge uden en løsning voksede risikopræmien i oliepriserne, og ved indgangen til august udgjorde den ifølge TheStreet en betydelig del af den samlede pris på råolie.

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Iran og Oman finder en løsning

Nu ser den usikkerhed ud til at aftage. Iran har meddelt, at man har opnået enighed med Oman om en foreslået skibsrute gennem Hormuzstrædet, hvilket øger udsigten til, at energistrømme gennem det kritiske farvand kan genoptages, skriver Financial Post.

Aftalen betød, at oliepriserne faldt for tredje handelsdag i træk, fremgår det af en analyse fra Seeking Alpha. Faldet kommer, efter at markedet i lang tid har handlet med en indbygget frygt for, at Iran kunne lukke eller true den centrale transportkorridor, som en stor del af verdens olieforsyning passerer igennem.

Ifølge Financial Times er Iran dog fortsat opsat på at bevare en vis grad af kontrol over det snævre farvand, selv med den nye aftale på plads. Det signalerer, at landet ikke helt vil give slip på sin strategiske position ved en af verdens vigtigste transportårer for olie.

Hvad betyder det for oliemarkedet?

For investorer er nyheden vigtig, fordi Hormuzstrædet er en flaskehals for en meget stor del af verdens olietransport. Selv mindre forstyrrelser i strædet kan sende oliepriserne op, mens tegn på afspænding typisk sender priserne den modsatte vej – præcis det mønster, der nu ses efter meldingen om enighed mellem Iran og Oman.

Bessents udmelding understreger, at markedet nu begynder at prise den værst tænkelige risiko – en fuld lukning af strædet – ud af oliekurserne igen. Det kan på sigt lægge en dæmper på inflationspresset globalt, da lavere energipriser typisk smitter af på både transportomkostninger og forbrugerpriser.

Betydning for danske investorer

Faldende oliepriser er isoleret set positivt for energitunge sektorer som transport og industri, men kan omvendt lægge pres på indtjeningen hos olie- og energiselskaber, der har nydt godt af den høje risikopræmie i markedet de seneste måneder. For danske investorer med eksponering mod energiaktier eller råvarefonde kan den nye udvikling derfor betyde mere volatile kurser på kort sigt.

Samtidig kan lavere oliepriser bidrage til at holde renteforventningerne i ro, hvilket typisk understøtter risikofyldte aktiver som aktier – herunder danske C25-selskaber, der i vid udstrækning er afhængige af globale forsyningskæder og transportomkostninger.

Læs også: Olien falder tredje dag i træk: Iran og Oman aftaler Hormuz-rute

Kilder: Thestreet, Seeking Alpha, Financialpost, Financial Times