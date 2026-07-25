Betalingsfirmaet Triple-A ramt af hack: 9,7 mio. dollar tømt fra fire blockchains

Krypto-betalingsvirksomheden Triple-A har mistet over 9,7 mio. dollar fra sine hot wallets i et angreb på tværs af fire blockchains.

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Kryptobetalingsvirksomheden Triple-A er blevet ramt af et hackerangreb, hvor mere end 9,7 mio. dollar er blevet trukket ud af selskabets hot wallets. Det oplyser flere kryptomedier, som henviser til on-chain-data efter angrebet.

Ifølge on-chain-analytikeren, der optræder under navnet Specter på X (tidligere Twitter), spredte udstrømningen sig på tværs af flere blockchains, herunder TRON, Ethereum og Polygon. Analytikeren var den første til at flagge de mistænkelige bevægelser, som senere er blevet bekræftet af flere kilder.

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Multichain-strategi kan have øget sårbarheden

Triple-A er en betalingsudbyder, der gør det muligt for virksomheder at modtage og behandle betalinger i kryptovaluta på tværs af en række forskellige blockchains. Netop den brede tilstedeværelse på flere netværk har ifølge branchekilder potentielt udvidet selskabets angrebsflade – jo flere blockchains et selskab opererer på, desto flere potentielle indgange kan hackere udnytte.

Det er endnu ikke offentliggjort, præcis hvordan angriberne fik adgang til wallets, eller om der er tale om en teknisk sårbarhed i selskabets infrastruktur, kompromitterede nøgler eller en anden form for udnyttelse. Triple-A har ikke offentligt kommenteret hændelsen i detaljer på nuværende tidspunkt.

Endnu et angreb i en travl måned for krypto-sikkerhed

Angrebet på Triple-A føjer sig til en række af sikkerhedsbrud, der har ramt kryptoprotokoller i løbet af den seneste måned. Antallet af hændelser har igen sat fokus på de risici, der er forbundet med decentraliserede og multichain-baserede finansielle tjenester, hvor store summer opbevares i hot wallets, der er tilkoblet internettet og dermed potentielt mere sårbare end offline “cold storage”-løsninger.

For danske investorer med eksponering mod kryptobetalingsselskaber eller relaterede tokens er sagen endnu et eksempel på, at sikkerhedsrisici fortsat er en central faktor i vurderingen af krypto-relaterede aktiver. Selv veletablerede betalingsudbydere kan blive ramt, hvilket understreger vigtigheden af robuste sikkerhedsprocedurer og løbende overvågning af on-chain-aktivitet.

Det er endnu uklart, om Triple-A vil kunne dække de tabte midler, eller om kunder og partnere vil blive direkte påvirket af hændelsen. Sagen følges tæt af kryptomarkedets sikkerhedsanalytikere, mens flere afventer en officiel udmelding fra selskabet.

Kilder: AMBCrypto, Beincrypto