Flemming Pedersen har været COO i Better Collective i under en uge, og mandag brugte han ca. 1 mio. kr. på aktier i selskabet. Ifølge selskabets meddelelse fra tirsdag morgen købte han 24.917 aktier på Nasdaq København til en volumenvægtet snitkurs på 40,13 kr. Det er det første køb fra en leder i Better Collective i de indberetninger, NPinvestor har registreret siden midten af juli. Alle de øvrige ledelseshandler i perioden var salg.

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Købet kommer samme dag, som to af selskabets større aktionærer flyttede sig i hver sin retning. Henrik Linds investeringsselskab er nu over 10 procent, mens BLS Capital er gået under 5 procent.

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Lukkekurser fra NPinvestors kursdata (EODHD), krydstjekket mod Nasdaqs historiske kurser. Handlerne er hentet fra selskabets meddelelser.

Sommerens salg skete til det dobbelte

Mellem 13. juli og 18. august indberettede Better Collective 48 salg fra de selskaber, der tilhører stifterne Jesper Søgaard og Christian Kirk Rasmussen. Lægger man handlerne sammen, solgte de to holdingselskaber 100.038 aktier for i alt ca. 8,3 mio. kr. Kurserne lå mellem 80,55 og 86,58 kr., og snittet var ca. 82,65 kr.

Salgene skal læses i deres sammenhæng. Meddelelserne oplyser, at de blev foretaget i forbindelse med selskabets aktietilbagekøb, hvor stifterne solgte en del af deres aktier, mens selskabet selv købte tilbage. Det er en anden type handel end et frit valgt salg. Tilbagekøbet blev stoppet 27. september, da selskabet nedjusterede efter det brasilianske forbud mod betting.

Prisforskellen er alligevel tydelig. Pedersen betalte 40,13 kr. pr. aktie, hvilket er ca. 51 procent under snittet fra sommerens salg. De 100.038 aktier, der blev solgt for ca. 8,3 mio. kr., ville ved mandagens lukkekurs på 40,05 kr. have været ca. 4,0 mio. kr. værd.

Tre meddelelser på to dage

Hvem Hvad Ejer nu Kilde Lind Value II ApS (Henrik Lind) Over 10 % (meddelt selskabet 19/11) 6.876.828 aktier, 11,70 % Meddelelse 88 BLS Capital Fondsmæglerselskab Under 5 % pr. 19/11 1.379.100 stemmer, ca. 2,35 % Meddelelse 89 Flemming Pedersen, COO Køb 23/11 +24.917 aktier à 40,13 kr. Meddelelse 90

Lind Invest har bygget op i løbet af året. I februar krydsede selskabet 5 procent med en andel på 6,53 procent, og nu står der 11,70 procent. Ved mandagens lukkekurs svarer posten til ca. 275 mio. kr. BLS Capital har gået den modsatte vej. I august faldt andelen under 10 procent til 8,31 procent, og nu er den nede på ca. 2,35 procent. Hvem der har købt BLS' aktier, fremgår ikke af meddelelserne.

Procenterne passer med det aktieantal, Nasdaq oplyser for selskabet: 58.754.850 aktier. Lind-posten svarer til 11,70 procent af det tal, og BLS' stemmer til 2,35 procent.

Købt i den høje ende af en stigningsdag

Mandagen var en god dag for aktien. Den lukkede i 40,05 kr., 7,23 procent over fredagens 37,35 kr., og var dagens største stiger uden for C25 blandt danske aktier med en omsætning over 1 mio. kr., som det fremgik af mandagens markedsrapport. Ifølge Nasdaqs dagsdata svingede kursen mellem 37,80 og 40,40 kr., og gennemsnitsprisen for dagen var 39,47 kr. Pedersens snitkurs på 40,13 kr. ligger altså i den øvre del af dagens interval.

I København skiftede 337.431 aktier hænder mandag. COO'ens 24.917 aktier svarer til ca. 7 procent af det. Aktien handles også i Stockholm, så hans andel af den samlede handel er mindre. Meddelelserne siger intet om, hvorvidt købet havde betydning for kursen.

Ny rolle, nyt regnskab og et Brasilien-spørgsmål

Pedersen var finansdirektør, indtil selskabet 18. november ændrede direktionen. Jesper Søgaard blev eneste CEO, Christian Kirk Rasmussen trådte ud af direktionen og fortsætter i en operationel rolle som storaktionær, og Pedersen blev COO. Samme aften kom regnskabet for 3. kvartal med 6 procents vækst og fastholdte forventninger. Aktien faldt alligevel 8,4 procent dagen efter. Samme morgen gentog Nordea sin købsanbefaling, men sænkede kursmålet for aktien i Stockholm til 80 svenske kroner fra 100, skriver Börsvärlden.

$BETCO Nordea reiterates the Buy rating on Better Collective but lowers its target price to SEK 80 (c. DKK 54) from SEK 100 (c. DKK67). The bank says the market is currently giving Better Collective little benefit of the doubt, discounting unfavourable sports results at face… — Stockwatch DK (@StockwatchDK) 20. november 2026

Brasilien er stadig den store ubekendte. Selskabet skrev i september, at det midlertidige forbud gjaldt til 23. november og kunne forlænges én gang med 60 dage, hvis Kongressen ikke havde afsluttet behandlingen. Kursen faldt 32 procent på den første handelsdag efter nyheden, fra 70,30 til 47,65 kr. Forlængelsen er kommet. Ifølge branchemediet The Gamblest underskrev formanden for det brasilianske senat den 10. november en forlængelse på 60 dage, så forbuddet gælder fortsat, og Kongressen har frist til 4. marts 2027.

Et ledelseskøb fortæller, hvad én person har valgt at gøre med egne penge på en bestemt dag. Det siger ikke noget sikkert om, hvor aktien bevæger sig hen. Kurs, nøgletal og ejerforhold kan følges på Better Collectives aktieside, og alle danske ledelseshandler står på insiderhandler-oversigten. Vi skrev om nedjusteringen i oktober i denne artikel.

Sådan er tallene fundet (tjekket 24. november): Handler og ejerandele er læst i Better Collectives meddelelser via Nasdaq (nr. 72, 85, 88, 89 og 90 m.fl.) og samlet i NPinvestor Pro, der registrerer selskabets meddelelser fra midten af juli. Salgssummen på ca. 8,3 mio. kr. er NPinvestors egen sammenlægning af de 48 enkelthandler (antal gange kurs), inklusive tre meddelelser fra slutningen af juli, hvor handlerne kun står i den vedhæftede PDF. Lukkekurser er fra NPinvestors kursdata (EODHD) og stemmer med Nasdaqs historiske kurser, hvor også dagens interval, snitpris, omsætning og aktieantal er hentet. Lind Invests 5 %-meddelelse er fra 6. februar. Artiklen er ikke en anbefaling.