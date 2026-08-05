Bevæbnet mand anholdt ved Trumps golfbane i Californien før RNC-besøg

En bevæbnet mand blev anholdt ved Trumps golfklub i Californien, efter han angiveligt overvågede sikkerheden dage før præsidentens besøg.

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Amerikansk politi anholdt i weekenden en bevæbnet mand, som var blevet observeret i færd med at overvåge Trump National Golf Club i Rancho Palos Verdes i Californien. Anholdelsen skete blot dage før præsident Donald Trump ankom til stedet for at deltage i et arrangement for det republikanske parti, RNC.

Den anholdte er ifølge The Guardian identificeret som den 38-årige Jeanine John Taele. Han blev anholdt af betjente fra Los Angeles County Sheriff’s Department, efter civilklædte føderale agenter havde indberettet ham som en “mistænkelig person”.

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Fotograferede og filmede golfbanen

Ifølge oplysninger fra amtsmyndighederne blev Taele observeret søndag, hvor han angiveligt tog fotografier og videoer af golfanlægget. Golfbanen ligger i den kystnære by Rancho Palos Verdes syd for Los Angeles og er en af flere ejendomme, der ejes af Trump-koncernen.

BBC bekræfter, at anholdelsen fandt sted kort tid før Trump skulle ankomme til stedet for at være vært ved en middag med indsamling af kampagnemidler for Det Republikanske Parti. Ifølge Forbes var anledningen et RNC-arrangement, hvor Trump besøgte Californien tirsdag.

Skærpet sikkerhed omkring præsidenten

Episoden understreger det høje sikkerhedsniveau, som følger Trump under hans rejser, og hvor Secret Service og lokale myndigheder samarbejder tæt om at overvåge områder forud for præsidentielle besøg. At en bevæbnet person blev opdaget i gang med at kortlægge et sted, hvor Trump kort efter skulle opholde sig, har naturligt skærpet fokus på sikkerheden omkring arrangementet.

Detaljer om, hvilke våben manden var i besiddelse af, samt hans eventuelle motiv, er ikke offentliggjort på nuværende tidspunkt. Det er heller ikke oplyst, hvilke konkrete anklager han står til at møde.

Del af et mønster af sikkerhedshændelser

Anholdelsen kommer i en periode, hvor Trumps rejser og offentlige fremtræden i stigende grad ledsages af sikkerhedsmæssige udfordringer. Tidligere er der rapporteret om flere episoder med potentielle trusler mod præsidenten, og episoden ved golfbanen i Rancho Palos Verdes føjer sig til en række hændelser, der har fået sikkerhedstjenesterne til at intensivere overvågningen omkring præsidentens ejendomme og rejseruter.

For investorer har den konkrete sag begrænset direkte markedsrelevans, men den understreger de politiske og geopolitiske spændinger, der i disse måneder præger nyhedsbilledet omkring den amerikanske administration – spændinger, som markederne generelt holder øje med i vurderingen af risikoappetit og volatilitet i amerikanske aktiver.

Kilder: Forbes, The Guardian, BBC