Big Tech-regnskaber sætter AI-milliarder på prøve denne uge

Microsoft, Meta, Apple og Amazon aflægger regnskab denne uge, mens investorer kræver konkrete afkast af de enorme AI-investeringer.

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Denne uges regnskaber fra de største amerikanske teknologiselskaber bliver en lakmusprøve for, om de gigantiske investeringer i kunstig intelligens rent faktisk kaster afkast af sig. Microsoft og Meta Platforms aflægger regnskab onsdag, mens Apple og Amazon følger efter torsdag, skriver Fortune.

Regnskaberne kommer på et tidspunkt, hvor markedet er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, om de enorme kapitaludgifter til AI-infrastruktur står mål med de indtægter, selskaberne indtil videre kan fremvise. Ifølge BeInCrypto tester investorerne netop nu, om Big Techs AI-satsning kan levere reelle afkast, og ikke kun løfter om fremtidig vækst.

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Milliarder pumpet i datacentre og chips

De fire selskaber har tilsammen brugt enorme summer på at bygge datacenterkapacitet, indkøbe avancerede AI-chips og udvide cloud-infrastruktur i et forsøg på at positionere sig som ledende inden for kunstig intelligens. Det har presset selskabernes frie pengestrømme, og investorer vil denne uge nøje følge, om ledelserne kan sandsynliggøre, at investeringerne begynder at generere målbare indtægter.

Ifølge BeInCrypto rapporterer også hukommelseschipproducenten SK Hynix i samme periode, hvilket giver et yderligere fingerpeg om efterspørgslen efter de specialiserede komponenter, der driver AI-boomet. Chipsektoren har været en af de klareste vindere af AI-opsvinget, men netop derfor er den også særligt følsom over for tegn på afmatning.

Markedet i “revolt” mod overinvestering

Fortune beskriver stemningen på markedet som et opgør med de senere års ukritiske accept af stigende AI-udgifter. Investorer, der tidligere belønnede selskaber for ambitiøse investeringsplaner, er nu mere skeptiske og kræver konkret dokumentation for, at pengene omsættes til vækst i omsætning og indtjening.

Det lægger et betydeligt pres på ledelserne i Microsoft, Meta, Apple og Amazon, som skal balancere fortsat høje investeringsniveauer med forventninger om, at marginer og indtjening ikke udhules for meget på kort sigt. Enhver antydning af, at kapitaludgifterne fortsætter med at stige uden tilsvarende indtægtsvækst, risikerer at blive straffet hårdt af markedet.

Betydning for danske investorer

De fire selskabers regnskaber vejer tungt i de store amerikanske indeks som S&P 500 og Nasdaq, som mange danske investorer har eksponering til gennem globale indeksfonde og ETF’er. Store udsving i aktiekurserne på Microsoft, Meta, Apple eller Amazon kan derfor mærkes direkte i danske investeringsporteføljer og pensionsopsparinger med amerikansk aktieeksponering.

Dertil kommer, at AI-temaet har været en af de vigtigste drivkræfter bag de seneste års aktiestigninger globalt. Hvis regnskaberne denne uge bekræfter, at investorernes tålmodighed med de høje AI-investeringer er ved at slippe op, kan det få bredere konsekvenser for værdiansættelsen af teknologiaktier – også uden for USA.

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Kilder: Fortune, Beincrypto