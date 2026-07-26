Bilangreb ved Berlin Pride: Én dræbt, 16 sårede – mistænkt islamist eftersøgt

En bil kørte ind i menneskemængden ved Berlin Pride lørdag aften. Politiet har identificeret en mistænkt fra byens islamistiske miljø, som endnu ikke er anholdt.

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En bil kørte lørdag aften ind i en menneskemængde i udkanten af Berlins Pride-parade og dræbte mindst én person, mens 16 andre blev såret. Det oplyser tysk politi, som ifølge The Guardian har identificeret en mistænkt gerningsmand som et medlem af byens “islamistiske miljø”. Manden er endnu ikke anholdt.

Hændelsen fandt sted, mens store dele af den tyske hovedstad fejrede årets Pride-arrangement. Ifølge en talsperson fra Berlins politi arbejder myndighederne nu målrettet på at lokalisere og anholde den mistænkte, som endnu ikke er i politiets varetægt.

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Merz lover hård kurs efter angrebet

Den tyske forbundskansler, Friedrich Merz, har ifølge The Guardian reageret kraftigt på episoden og lovet, at de ansvarlige vil blive stillet til ansvar. Udmeldingen kommer, mens tysk politi fortsat efterforsker den præcise motivation bag angrebet.

Det er endnu uklart, om hændelsen officielt vil blive kategoriseret som en terrorhandling, men politiets beskrivelse af den mistænkte som tilknyttet et kendt islamistisk miljø i byen peger i den retning. Tysk sikkerhedstjeneste har tidligere advaret om en stigende trussel fra radikaliserede enkeltpersoner ved store offentlige arrangementer.

Sikkerhed ved store events under lup

Angrebet sætter fornyet fokus på sikkerheden omkring store offentlige begivenheder i europæiske storbyer, hvor køretøjer flere gange tidligere har været brugt som våben mod folkemængder. Tyske myndigheder står nu over for spørgsmål om, hvorvidt sikkerhedsforanstaltningerne omkring Pride-arrangementet var tilstrækkelige.

For danske investorer med eksponering mod europæiske aktier og rejsesektoren kan gentagne sikkerhedshændelser i store tyske byer på sigt påvirke risikovurderinger af turisme- og eventrelaterede brancher, selvom den umiddelbare markedsreaktion typisk er begrænset ved enkeltstående episoder som denne. Sagen understreger samtidig den fortsatte geopolitiske usikkerhed, der præger Europa i disse måneder.

Efterforskningen fortsætter, og flere detaljer om den mistænktes identitet og motiv ventes at komme frem, efterhånden som tysk politi arbejder videre med sagen.

Kilder: Investing.com, The Guardian