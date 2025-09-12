Bilforhandlerforeningen udelukker to virksomheder efter afsløringer af vildledende praksis

I et vigtigt skridt for at beskytte forbrugernes tillid og branchens integritet har AutoBranchen Danmark, den førende brancheforening for bilforhandlere, udelukket to af sine medlemmer: Autotorvet og Lindholm Biler. Beslutningen kommer i kølvandet på en radioundersøgelse, der afslørede, hvad foreningen beskriver som en forretningsmodel bygget på “systematisk og omfattende bedrag og svindel”.

Udnyttelse af et juridisk smuthul

Udelukkelsen er en direkte reaktion på en praksis, der angiveligt udnyttede en afgørende juridisk sondring i bilsalg. Undersøgelsen afslørede, at begge virksomheder fejlagtigt fremstillede salg af erhvervskøretøjer som “mæglersalg” – en type transaktion mellem to privatpersoner, hvor forhandleren blot er en mellemmand og ikke har noget ansvar for mangler. Ved et legitimt mæglersalg skal den private sælgers navn fremgå af den endelige faktura.

Rapporten viste dog, at Autotorvet og Lindholm Biler angiveligt solgte køretøjer, de selv ejede, under dække af en mæglertransaktion. De nægtede at oplyse navnene på de “private sælgere” og hævdede, at det var et spørgsmål om databeskyttelse, en undskyldning eksperter har betegnet som “absurd”. Denne bevidste vildledning gjorde det muligt for virksomhederne at afvise kundeklager, hvilket tvang købere til at betale for dyre reparationer af egen lomme og effektivt snydte dem for deres juridiske ret til en garanti.

En stærk holdning mod uetisk adfærd

AutoBranchen Danmarks hurtige og afgørende handling sender et klart budskab. I en officiel erklæring sagde administrerende direktør, Gitte Seeberg, at udsendelsen afslørede en “yderst uetisk forretningsmodel”, der er “skadelig for både forbrugere og branchen generelt”. Foreningen understregede, at selv med virksomhedernes påstande om at have rettet op på situationen, var de oprindelige overtrædelser så grove, at deres udelukkelse var den eneste acceptable fremgangsmåde.

Denne strategiske udelukkelse handler ikke kun om at straffe dårlige aktører, men også om at opretholde en adfærdskodeks for hele branchen. Ved at demonstrere, at de ikke vil tolerere sådan vildledende praksis, arbejder AutoBranchen Danmark på at genopbygge forbrugertilliden og sikre et retfærdigt og gennemsigtigt marked for alle købere og sælgere. Sagen fremhæver den afgørende rolle, som brancheorganisationer spiller i selvregulering, og understreger de økonomiske og omdømmemæssige risici for virksomheder, der vælger at operere uden for accepterede etiske normer.