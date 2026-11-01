Binance åbner for bitcoin-udbetalinger igen efter at have dækket 90 % af hacktabet

Binance genoptager søndag udbetalinger af bitcoin efter at have genopfyldt 90 procent af de aktiver, der forsvandt ved hackangrebet til 6,3 mia. dollar.

Kryptobørsen Binance åbner søndag igen for udbetalinger af bitcoin. Det sker, efter at børsen har genopfyldt omkring 90 procent af de aktiver, der blev stjålet i hackangrebet på 6,3 mia. dollar. Investing.com oplyser, at bitcoin-udbetalingerne nu er genoptaget, mens CNBC og Sky News gengiver Binances egen opgørelse af de 90 procent.

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For kunderne har spærringen været hovedproblemet. Så længe udbetalingerne var lukket, kunne de ikke flytte deres kryptovaluta væk fra børsen.

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Mindre likvide tokens udgør hullet

Den del af tabet, som endnu ikke er dækket, består ifølge Cointelegraph af mindre likvide tokens. Binance køber fortsat erstatningsaktiver, dels direkte i markedet, dels gennem såkaldte OTC-handler, hvor større poster handles uden om den åbne ordrebog.

Her ligger forskellen mellem de to tal. De 6,3 mia. dollar er det samlede tyveri, og de 90 procent er den andel, Binance selv oplyser at have genopbygget. Den sidste del er sværest. Tokens med lav likviditet kan ikke købes i store mængder uden at presse prisen op, og derfor tager genopfyldningen længere tid netop dér.

CNBC skriver, at genåbningen af udbetalinger sker med forbehold for sikkerhedstjek. Kunderne kan altså ikke regne med, at alle aktiver kan hæves på én gang og uden ventetid.

Nye wallets skal genskabe tilliden

Binance har samtidig opdateret de adresser, der indgår i børsens Proof of Reserves, og vil fremover sende alle udbetalinger gennem nye wallets, oplyser Crypto Briefing. Proof of Reserves er en offentlig oversigt over børsens beholdninger, som brugerne selv kan tjekke på blockchainen.

Ifølge Crypto Briefing afhænger en fuld genopretning af to ting: at udbetalingerne faktisk gennemføres uden problemer, og at reserverne kan verificeres kryptografisk. En melding om dækning er ikke det samme som dokumentation, før kunderne kan se pengene flytte sig.

Risikoen ved at lade kryptovaluta stå på en børs

Sagen viser en risiko, som mange private investorer overser. Når kryptovaluta ligger på en børs, er det børsen, der har kontrol over nøglerne. Bliver børsen hacket eller lukker for udbetalinger, står kunden i kø sammen med alle andre.

Det gælder også for dem, der investerer indirekte gennem kryptoaktier. Her afhænger kursen ofte af tilliden til hele markedet, og et hackangreb på en af de største aktører påvirker den tillid.

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Genåbningen flytter sagen fra krisestyring til efterprøvning. Uafklaret er stadig, hvor lang tid opkøbet af de mindre likvide tokens tager, og om alle andre aktiver end bitcoin følger med i samme tempo. Kilderne oplyser ingen dato for, hvornår Binance regner med at have dækket de sidste 10 procent. Indtil da er børsens egen 90-procentsopgørelse det tal, kunderne har at forholde sig til.