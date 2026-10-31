Binance mister 6,3 mia. dollar i hackerangreb, som efterforskere kobler til Nordkorea

Hackere har stjålet 6,3 mia. dollar fra Binance, og 3,3 mia. er ikke fundet igen. Efterforskere peger på Nordkorea, og CFTC-formanden vil have tilsyn.

Kryptobørsen Binance er blevet frastjålet 6,3 mia. dollar i det, der beskrives som det største hackerangreb på en kryptoplatform nogensinde. Ifølge Bitcoin Magazine er 3,3 mia. dollar af beløbet stadig ikke fundet igen.

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BBC oplyser, at Binance forsøger at få pengene tilbage. Selskabet kalder selv angrebet komplekst. BBC beskriver angrebet som forbundet med Nordkorea, og ifølge The Block kobler efterforskere tyveriet til landet.

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Angriberne ramte den del af systemet, der godkender udbetalinger

Ifølge The Block skete indbruddet gennem Binances infrastruktur til signering af transaktioner fra de såkaldte hot wallets. En hot wallet er en tegnebog, der er koblet til internettet, så en børs hurtigt kan behandle kundernes ind- og udbetalinger.

Det er netop den del, hvor bekvemmelighed og sikkerhed trækker i hver sin retning. Når angribere får kontrol over signeringen, kan de sende midler ud, som om udbetalingerne var godkendt af børsen selv. The Block har også fulgt, hvor de stjålne midler er blevet sendt hen.

Over halvdelen af byttet er stadig væk

De to tal fra Bitcoin Magazine giver det klareste billede af skadens omfang. Ud af 6,3 mia. dollar mangler 3,3 mia. dollar fortsat. Mere end halvdelen af det stjålne var altså ikke inddrevet, da opgørelsen blev lavet.

Beløbet er heller ikke helt ens på tværs af kilderne. Decrypt gengiver formanden for den amerikanske derivattilsynsmyndighed CFTC, Michael Selig, der omtaler tyveriet som 6,4 mia. dollar.

CFTC-formand vil have udenlandske børser under amerikansk tilsyn

Michael Selig bruger ifølge Decrypt angrebet som argument for, at kryptobørser med base uden for USA bør registrere sig hos CFTC og indføre cybersikkerhed på amerikansk niveau. Han er dermed med til at føre sagen fra et teknisk sikkerhedsbrud over i en debat om regulering.

På markedet er reaktionen delt. BeInCrypto beskriver, hvordan analytikere er uenige om følgerne for bitcoin. Charles Edwards ejer ifølge mediet ingen bitcoin, mens Santostasi og Cowen afviser den mest negative læsning af situationen. Ifølge mediet ser udsigten til en ny rekordkurs for bitcoin dog mere fjern ud efter hackerangrebet.

Sagen har betydning for private investorer, også i Danmark. Den viser konkret, at kryptomidler på en børs ikke er det samme som midler i egen varetægt. Den, der har penge på en platform, bærer også platformens sikkerhedsrisiko. Den risiko er en anden end den kursrisiko, de fleste tænker på. Interesserede kan læse mere om forskellen mellem selve kryptovalutaen og børsnoterede kryptoaktier.

Angrebet ændrer først og fremmest diskussionen om, hvor sikre de store centrale kryptobørser er, når selv den største kan miste milliarder via sin daglige udbetalingsinfrastruktur. Flere ting er stadig uafklarede ud fra kilderne. Det gælder, hvor meget af de manglende 3,3 mia. dollar Binance får tilbage, om koblingen til Nordkorea bliver officielt bekræftet, og om Seligs opfordring til registrering hos CFTC bliver til konkrete krav. Indtil videre er tallene ikke ens, og beløbet svinger mellem 6,3 og 6,4 mia. dollar afhængigt af kilden.