Binance-topchef: MiCA sender kryptomidler mod uregulerede tegnebøger

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Binance-direktør Richard Teng advarer om, at EU’s kryptoregulering MiCA muligvis ikke opnår sit formål om at beskytte investorer. Ifølge et interview med Reuters oplyser Teng, at hele 70 procent af de midler, som EU-kunder har trukket ud af Binance, er endt i selvforvaltede tegnebøger uden for regulatorisk kontrol, mens kun 30 procent er flyttet til MiCA-godkendte aktører.

Udmeldingen kommer, mens overgangsperioden for MiCA-reglerne nærmer sig sin afslutning, og den sætter fingeren på et centralt paradoks: Reguleringen, der skulle øge sikkerheden for europæiske kryptoinvestorer, kan i praksis skubbe store kapitalmængder ud af myndighedernes synsfelt.

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Teng stiller spørgsmålstegn ved MiCA’s effekt

I interviewet med Reuters citeres Richard Teng for at sige: “70 procent af de midler går til selvhostede wallets. Kun 30 procent flyder til MiCA-regulerede enheder.” Han fortsætter med at rejse et grundlæggende spørgsmål om regelsættets berettigelse: “Kan MiCA-regimet så tjene sit formål ved at minimere risici for brugerne? Når midlerne først går til selvhostede wallets, forstærkes risikoen, fordi man ikke har tilsyn og AML-kontroller.”

Baggrunden for udmeldingen er, at Binance ikke opnåede godkendelse under MiCA og trak sin oprindelige ansøgning i Grækenland tilbage. Som følge heraf er selskabet – ligesom andre uregulerede platforme – forpligtet til at lade brugere flytte deres midler væk og stoppe nye tilmeldinger fra EU-borgere.

Det har åbnet døren for konkurrenter. Ifølge AMBCrypto lancerede både Coinbase og OKX aggressive bonuskampagner i slutningen af juni og starten af juli for at tiltrække tidligere Binance-kunder i EU. Men Tengs tal tyder på, at kampagnerne ikke har formået at fastholde en stor del af den kapital, der forsvandt fra Binance – i stedet er den endt i selvforvaring uden for det regulerede system.

Milliarder i stablecoins strømmer ud af Binance

Data fra analysetjenesten CryptoQuant, som omtales i AMBCryptos gennemgang, viser, at udtrækningen af stablecoins fra Binance tog fart i løbet af juni og fortsatte ind i den første uge af juli. Beholdningen af USDC på børsen faldt med 21 procent – fra over 6 milliarder dollar til omkring 4,47 milliarder dollar, svarende til næsten 2 milliarder dollar i udstrømning, som CryptoQuant har betegnet som “regulatorisk kapitalflugt”.

Samtidig faldt beholdningen af USDT på Binance med over 1 milliard dollar i samme periode. Baggrunden er blandt andet, at USDT er blevet afnoteret på tværs af EU, hvilket har givet medvind til USDC og euro-baserede stablecoins som alternativ. I den seneste uge har de gennemsnitlige daglige udtrækninger af stablecoins fra Binance ligget på omkring 115 millioner dollar.

Hvis man antager, at udstrømningen primært stammer fra EU-kunder, svarer det til cirka 3 milliarder dollar i samlede kapitalbevægelser. Ud fra Tengs oplysninger kan det betyde, at omkring 2,1 milliarder dollar er endt i uregulerede, selvhostede løsninger, mens blot 900 millioner dollar er flyttet til regulerede platforme som Coinbase og OKX.

Ifølge data fra CoinMarketCap har de samlede udtrækninger fra Binance faktisk været så høje som 5 milliarder dollar over de seneste 30 dage. Interessant nok har selv OKX, som er en af de MiCA-godkendte aktører, oplevet en netto-udstrømning på omkring 1 milliard dollar i samme periode – hvilket antyder, at bevægelserne dækker over en bredere usikkerhed i markedet snarere end en ren strøm mod regulerede platforme.

Hvad betyder det for danske kryptoinvestorer?

For danske investorer, der handler kryptovaluta, er sagen relevant, fordi MiCA gælder direkte i Danmark som medlem af EU. Reglerne er blevet fremhævet som en fælles standard, der skulle give forbrugerbeskyttelse og gennemsigtighed på tværs af unionen – men Tengs data tyder på, at effekten kan være det modsatte af hensigten, hvis store dele af kapitalen i stedet forsvinder ud i selvforvaltede wallets uden tilsyn.

Det kan have praktisk betydning for danskere, der opbevarer kryptoaktiver på Binance eller lignende platforme uden MiCA-godkendelse. Uden en licens under MiCA mister brugerne blandt andet den beskyttelse, som reglerne om hvidvaskkontrol og forbrugerrettigheder ellers skulle sikre, hvis midlerne flyttes til selvhostede løsninger frem for regulerede børser.

Ifølge AMBCrypto er EU’s finanstilsyn i øjeblikket i gang med at gennemgå MiCA-reguleringen med henblik på at tilpasse rammerne til nye områder som tokenisering og decentraliseret finans (DeFi). Om de bekymringer, som Richard Teng og andre aktører i branchen har rejst, bliver taget til efterretning i den kommende revision, er fortsat uvist.

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