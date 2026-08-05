Bitcoin-bro Boltz lukker ned: AI finder sikkerhedshuller hurtigere end de kan lappes

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Den non-custodial swap-udbyder Boltz har indstillet alle sine bytte-tjenester på ubestemt tid, efter angribere ved hjælp af kunstig intelligens fandt sikkerhedshuller hurtigere, end virksomhedens team kunne nå at lukke dem. Beslutningen markerer et af de mest konkrete eksempler indtil videre på, hvordan AI-drevne angreb presser selv erfarne kryptoinfrastruktur-udbydere til at trække stikket.

Boltz fungerer som en bro, der lader brugere veksle mellem Bitcoin og andre netværk uden at skulle overlade kontrollen over deres midler til en central part – en model, der traditionelt anses for mere sikker end custodial løsninger. Ifølge Boltz selv har angribere de seneste dage systematisk testet protokollens kode med AI-værktøjer, der kan identificere svagheder i et tempo, teamets udviklere ikke kunne følge med til.

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AI vender op og ned på sikkerhedsligningen

Både Crypto Briefing og Decrypt beskriver, hvordan Boltz endte med at lukke sine swap-services helt ned, fordi de simpelthen ikke kunne holde trit med hastigheden, hvormed nye sårbarheder blev afdækket. Det er en markant udvikling fra det klassiske billede af krypto-hacks, hvor angribere typisk har brugt uger eller måneder på manuelt at gennemgå kode for fejl.

Med AI-drevne værktøjer kan denne proces automatiseres og skaleres markant, hvilket ifølge kilderne har vendt magtbalancen til fordel for angriberne. For mindre teams som Boltz, der ikke har ressourcer som store børser eller institutionelle aktører, bliver det dermed sværere at forsvare sig i realtid.

Ingen bekræftede tab, men usikkerhed om varighed

Der er ifølge de foreliggende oplysninger ikke rapporteret om bekræftede tab af brugermidler i forbindelse med angrebene. Boltz har i stedet valgt at suspendere alle swaps som en forebyggende foranstaltning, mens teamet arbejder på at lukke de identificerede huller og styrke sine forsvarsmekanismer.

Det er dog uklart, hvor længe nedlukningen kommer til at vare, og om Boltz vil genoptage tjenesten i sin nuværende form eller redesigne dele af infrastrukturen for bedre at kunne modstå automatiserede angreb. Indtil videre må brugere, der normalt benytter Boltz til at flytte værdi mellem Bitcoin og andre netværk uden mellemled, se sig om efter alternative udbydere.

Et varsel til hele kryptosektoren

Sagen om Boltz føjer sig til en stigende bekymring i finanssektoren om, at kunstig intelligens ikke kun bruges til at bygge bedre produkter, men også til at accelerere angreb på finansiel infrastruktur. Det harmonerer med en bredere tendens, hvor store finansielle aktører investerer massivt i cybersikkerhed for at imødegå netop AI-drevne trusler mod betalings- og transaktionssystemer.

For danske investorer med eksponering mod krypto-infrastruktur, decentrale broer eller DeFi-protokoller er episoden en påmindelse om, at selv non-custodial løsninger – som ofte markedsføres som sikrere alternativer til centraliserede børser – ikke er immune over for nye typer angreb. Når selv erfarne udbydere som Boltz vælger at lukke ned frem for at løbe risikoen, understreger det, at sikkerhedsstandarderne i branchen løbende må hæves i takt med, at angrebsmetoderne bliver mere avancerede.

Kilder: Cryptobriefing, Decrypt