Bitcoin dykker mod 60.000 dollar efter Trump erklærer Iran-våbenhvile for død

Trump siger våbenhvilen med Iran er slut, mens Teheran afviser nye samtaler. Bitcoin falder mod 60.000 dollar, og markederne frygter ny eskalering.

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Bitcoin er igen under pres, efter at den skrøbelige våbenhvile mellem USA og Iran ifølge præsident Donald Trump nu er brudt sammen. Kryptovalutaen er i skrivende stund på vej mod 60.000 dollar, hvilket markerer et markant fald fra de niveauer, den har handlet på i de seneste uger.

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Trump erklærer våbenhvilen for død

Ifølge Crypto Briefing har Trump offentligt erklæret, at den midlertidige våbenhvile mellem Washington og Teheran ikke længere er gældende. Udmeldingen kommer på et tidspunkt, hvor de geopolitiske spændinger mellem de to lande allerede var optrappet, og den har sendt bølger gennem både energi- og kryptomarkederne.

Samtidig afviser Iran ifølge Financial Post at genoptage samtaler med USA, medmindre Washington imødekommer landets krav. Teheran kræver blandt andet, at USA løser spørgsmål om transit gennem Hormuz-strædet og normaliserer landets olieeksport, før nye forhandlinger kan komme på tale.

Kombinationen af Trumps udmelding og Irans afvisning tegner et billede af en konflikt, der er langt fra at være løst, og som i stedet ser ud til at optrappes yderligere. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt det tidligere spinkle diplomatiske grundlag mellem parterne overhovedet kan genopbygges på kort sigt.

Bitcoin rammes af geopolitisk frygt

Kryptomarkedet reagerer typisk kraftigt på geopolitisk usikkerhed, og denne gang er ingen undtagelse. Bitcoin, der ellers har vist styrke i flere perioder, er nu presset mod 60.000 dollar, i takt med at investorer flygter fra risikofyldte aktiver.

Den øgede usikkerhed omkring Hormuz-strædet spiller en central rolle. Strædet er en af verdens vigtigste transportveje for olie, og en eventuel blokering eller forstyrrelse kan sende olieprisen kraftigt op, hvilket historisk har smittet negativt af på risikofyldte aktivklasser som kryptovaluta.

For danske investorer med eksponering mod kryptovaluta betyder udviklingen, at volatiliteten i markedet igen er tiltagende. Bitcoin har tidligere reageret voldsomt på geopolitiske kriser, og den aktuelle situation minder om tidligere episoder, hvor optrapning i Mellemøsten har udløst pludselige kursfald.

Energimarkeder og bredere konsekvenser

Ud over kryptomarkedet er energisektoren også i fokus. Irans krav om normalisering af sin olieeksport og løsning af transitspørgsmål gennem Hormuz-strædet peger direkte på den centrale rolle, regionen spiller for global energiforsyning.

Skulle konflikten yderligere eskalere, kan det få direkte konsekvenser for oliepriserne, hvilket i sidste ende også kan påvirke danske forbrugere og virksomheder gennem højere energipriser. Samtidig vil en fortsat usikkerhed kunne holde investorer på sidelinjen i forhold til risikofyldte aktiver som kryptovaluta og vækstaktier.

Markedet vil i den kommende tid holde nøje øje med, om der kommer nye diplomatiske skridt mellem Washington og Teheran, eller om situationen udvikler sig yderligere. Indtil da må investorer indstille sig på fortsat volatilitet, både i krypto- og energimarkederne.

Kilder: Cryptobriefing, Financialpost