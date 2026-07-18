Bitcoin dykker mod 63.000 dollar efter salg af chipaktier og svag ETF-interesse

Bitcoin er faldet mod 63.000 dollar, mens Coinbase-præmien har været negativ i rekordlange 60 dage, og investorernes appetit på krypto-ETF'er er tynd.

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Bitcoin er igen under pres. Den største kryptovaluta er faldet ned mod 63.000 dollar, efter at et bredere udsalg i teknologi- og chipaktier har skabt en mere risikofjern stemning på markederne. Det fremgår af data citeret af The Block og NewsBTC, som begge beskriver en handelssession præget af faldende risikoappetit på tværs af aktivklasser.

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Kursfaldet sker samtidig med, at et centralt teknisk signal – den såkaldte Coinbase-præmie – har været negativ i hele 60 sammenhængende dage. Ifølge The Block er det en rekordlang periode med negativ præmie, hvilket typisk tolkes som et tegn på svag amerikansk institutionel efterspørgsel efter bitcoin sammenlignet med resten af verdensmarkedet.

Chipaktier trækker risikoviljen ned

Baggrunden for bitcoins fald skal findes uden for kryptomarkedet. Et udsalg i halvlederaktier har spredt sig til bredere dele af aktiemarkedet og skabt det, NewsBTC beskriver som en “tech-ledet risk-off-stemning”, der også rammer digitale aktiver som bitcoin.

Det illustrerer, hvordan bitcoin i stigende grad handles som et risikofyldt aktiv på linje med teknologiaktier, snarere end som den “digitale guld”-sikring mod uro, som mange fortalere historisk har fremhævet. Når investorer trækker penge ud af risikable positioner generelt, rammer det derfor også kryptovalutaer – og bitcoin i særdeleshed, da det ofte fungerer som en likviditetsmæssig indgangsport til resten af kryptomarkedet.

Coinbase-præmien som temperaturmåler

Coinbase-præmien måler prisforskellen på bitcoin mellem den amerikanske børs Coinbase og internationale børser som Binance. En positiv præmie indikerer typisk stærkere amerikansk købsinteresse, mens en negativ præmie – som nu har varet i to måneder i træk – peger på svagere amerikansk efterspørgsel relativt til resten af verden.

Ifølge The Block hænger den vedvarende negative præmie sammen med tynde tilstrømninger til amerikanske bitcoin-ETF’er. Uden solid ETF-efterspørgsel mangler markedet en vigtig købskraft, der ellers har været med til at understøtte kursen i tidligere perioder med opsving.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der har eksponering mod bitcoin eller kryptorelaterede produkter – herunder gennem ETF’er, certifikater eller aktier i selskaber med krypto-eksponering – er udviklingen en påmindelse om, at bitcoin fortsat bevæger sig i takt med den bredere risikoappetit på de globale markeder. Uro omkring chipaktier og teknologisektoren generelt kan altså sprede sig direkte til krypto-porteføljer, selv uden krypto-specifikke nyheder.

Den svage ETF-efterspørgsel er samtidig et signal, investorer bør holde øje med. Hvis den institutionelle interesse i USA forbliver afdæmpet, kan det lægge en dæmper på potentialet for en hurtig genopretning af bitcoin-kursen, uanset udviklingen i den bredere aktiemarked.

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Kilder: Theblock, Newsbtc