Bitcoin-ETF’er vender tilbage til plus efter otte uger med udstrømninger

Efter otte uger med massive udstrømninger fik bitcoin- og ether-ETF'er denne uge et kombineret nettoindskud på 282 mio. dollar – men strømmen vender kun langsomt.

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Efter næsten to måneder med vedvarende kapitalflugt er strømmen af penge ud af de amerikanske bitcoin- og ether-ETF’er endelig vendt. I den seneste uge registrerede fondene et samlet nettoindskud på 282 mio. dollar, hvilket bryder en stribe på otte sammenhængende uger med udstrømninger, ifølge data omtalt af The Block.

Vendingen kommer efter en periode, hvor investorer trak store summer ud af de digitale fonde. Alene de foregående otte uger tappede tilsammen 9,46 mia. dollar ud af bitcoin- og ether-produkterne, hvilket sætter ugens indskud i perspektiv: det svarer til blot omkring 3 procent af de tabte midler, der nu er genvundet.

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Et forsigtigt vendepunkt

Ifølge u.today er den positive udvikling blevet fortolket som et muligt tegn på, at markedssentimentet omkring bitcoin er ved at stabilisere sig. Analytikere har i den forbindelse igen bragt spørgsmålet om, hvorvidt bitcoin kan bevæge sig mod niveauet 70.000 dollar, op til diskussion – et niveau, der ikke er set i lang tid efter periodens pres på kryptomarkedet.

De institutionelle ETF-produkter har de seneste år udviklet sig til en central temperaturmåler for, hvordan store investorer og formueforvaltere positionerer sig i forhold til bitcoin og ether. Når pengestrømmen vender fra udstrømning til indstrømning, tolkes det ofte som et signal om, at den mest aggressive risikoreduktion blandt institutionelle aktører er ved at aftage.

Stadig langt fra normaliseret

Selvom ugens tal er positive, understreger analysen fra The Block, at markedet langt fra er tilbage til udgangspunktet. De 282 mio. dollar i nettoindskud står i skarp kontrast til de næsten 9,5 mia. dollar, der er strømmet ud af fondene i de foregående to måneder – en periode præget af makroøkonomisk usikkerhed og geopolitisk uro, der har fået mange investorer til at søge væk fra risikofyldte aktiver som kryptovaluta.

Det betyder, at selv med den seneste opblomstring er de fleste af de kapitalflows, der forlod markedet i den turbulente periode, endnu ikke fundet vej tilbage. For danske investorer, der følger udviklingen i kryptorelaterede fonde, er signalet derfor tvetydigt: retningen er positiv, men omfanget er fortsat beskedent set i forhold til de tab, sektoren har lidt.

Hvad betyder det for investorerne?

Bitcoin-ETF’er, der blev godkendt i USA i begyndelsen af 2024, har givet almindelige og institutionelle investorer en langt mere tilgængelig vej ind i kryptomarkedet uden selv at skulle håndtere digitale tegnebøger eller kryptobørser direkte. Bevægelserne i disse fonde afspejler derfor i høj grad, hvordan den bredere investormasse – herunder pensionskasser og formueforvaltere – vurderer risikoen ved bitcoin og ether på nuværende tidspunkt.

For danske investorer, der har eksponering mod kryptovaluta enten direkte eller via internationale ETF’er, er udviklingen relevant som en indikator for den globale appetit på risikofyldte aktiver. Om vendingen i pengestrømmen er begyndelsen på en mere vedvarende tendens, eller blot en midlertidig pause i en længere nedadgående trend, vil de kommende ugers ETF-data givetvis kunne bidrage til at afklare.

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Kilder: U, Theblock