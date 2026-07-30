Bitcoin falder, mens håbet om vedtagelse af Clarity Act svinder

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Bitcoin er faldet, i takt med at markedets forventninger til en hurtig vedtagelse af den amerikanske Crypto Clarity Act er blevet mindre optimistiske. Prisfaldet kommer, mens lovforslaget, der skal fastlægge de fremtidige regler for kryptomarkedet i USA, stadig venter på en afgørende afstemning i Senatet, skriver Bitcoin Magazine.

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Ifølge mediet håber enkelte lovgivere fortsat på, at loven kan komme til afstemning allerede i næste uge, men usikkerheden om tidspunktet har lagt en dæmper på den optimisme, der tidligere har løftet kryptomarkedet. Bitcoin har handlet ned i kølvandet på de svindende forhåbninger, hvilket understreger, hvor følsomt markedet fortsat er over for politiske signaler fra Washington.

Loven har allerede en lang rejse bag sig

Clarity Act er ikke et nyt initiativ. Ifølge Decrypt blev lovforslaget vedtaget af Repræsentanternes Hus for omkring et år siden og passerede i maj Senatets bankudvalg. Siden da har det imidlertid ikke fået den endelige afstemning i det samlede Senat, som skal gøre loven til virkelighed.

Formålet med loven er at skabe klarhed over, hvilke digitale aktiver der skal reguleres som værdipapirer under SEC, og hvilke der i stedet hører under råvaretilsynet CFTC. Netop denne opdeling har været en af de mest omdiskuterede knaster i den amerikanske kryptoregulering i flere år, og investorer har længe efterspurgt en afklaring for at få større forudsigelighed på markedet.

SEC-chef klar til at træde i karakter

Forsinkelsen har fået SEC’s formand, Paul Atkins, til at signalere, at værdipapirtilsynet selv er parat til at fastsætte regler for kryptomarkedet, hvis Clarity Act ender med at gå i stå politisk, fremgår det af Decryptets dækning af Atkins’ udmeldinger. Det er et signal om, at SEC ikke vil afvente kongressen i det uendelige, hvis lovgivningsprocessen trækker yderligere ud.

Udmeldingen kan ses som et forsøg på at berolige markedet med, at der under alle omstændigheder kommer en form for regelsæt – enten gennem kongressen eller gennem tilsynsmyndighedens egne beføjelser. Men det ændrer ikke ved, at usikkerheden om tidshorisonten i sig selv har haft en negativ effekt på prisdannelsen for bitcoin og andre digitale aktiver.

Kampen om markedsstrukturen fortsætter

Ifølge NewsBTC understreger forsinkelsen af Clarity Act, at den bredere strid om, hvordan det amerikanske kryptomarked skal struktureres, langtfra er afsluttet. Selv om loven allerede har taget flere skridt gennem det lovgivende system, er der stadig politisk uenighed om detaljerne, hvilket forlænger den periode, hvor branchen må operere under uklare regler.

For danske investorer, der følger kryptomarkedet, er sagen relevant, fordi amerikansk regulering historisk har haft stor indflydelse på både prisudsving og institutionel interesse for bitcoin globalt. En klar amerikansk lovramme kan potentielt åbne for mere kapital fra store investorer, mens fortsatte forsinkelser risikerer at holde en del af den usikkerhed i live, som markedet har kæmpet med i flere år.

Indtil videre er der ikke sat en officiel dato for, hvornår Senatet stemmer om Clarity Act, og markedet vil formentlig fortsætte med at reagere på nye signaler fra Washington i takt med, at processen skrider frem – eller går i stå.

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Kilder: Bitcoin Magazine, Decrypt, Newsbtc