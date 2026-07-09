Bitcoin falder til 62.000 dollar – CryptoQuant ser plads til mere opad

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Bitcoin er faldet tilbage til omkring 62.000 dollar, efter kryptovalutaen tidligere på ugen nåede op i nærheden af 64.000 dollar. Det skriver Bitcoin Magazine, som henviser til analysehuset CryptoQuants ugentlige rapport. Trods tilbagefaldet holder kursen sig fortsat over det niveau på 60.000 dollar, som CryptoQuant betragter som en central støtte.

Bevægelsen kommer, efter at Bitcoin i sidste uge satte et bear-market-lavpunkt på 57.700 dollar. Genopretningen op til 64.000 dollar svarede til en stigning på omkring 11 procent fra bunden, før kursen altså gav noget af fremgangen tilbage igen. Nyheden er relevant for danske investorer med eksponering mod kryptoaktiver, herunder gennem ETF’er, aktier i minefirmaer eller direkte beholdninger, da udsvingene understreger den fortsatte volatilitet i markedet.

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Bull Score signalerer stadig bear-marked

Ifølge CryptoQuants Head of Research, Julio Moreno, skal den seneste opgang tolkes som en genopretning inden for et bear-marked snarere end en egentlig trendvending. Det centrale forbehold er selskabets såkaldte Bull Score Index, som samler en række on-chain-, markeds- og værdiansættelsesindikatorer på en skala fra 0 til 100.

Indekset ligger aktuelt på 20 point, hvilket placerer det i den bearish zone under 40. Ifølge CryptoQuant skal indekset op over 60 point, før markedet kan siges at befinde sig i en holdbar opadgående trend. Så længe det ikke sker, betragter analysehuset den seneste stigning som en midlertidig genopretning frem for en varig vending.

Sæsonmønster og stigende efterspørgsel taler for opgang

På trods af det forsigtige Bull Score-signal peger CryptoQuant på flere forhold, der kan understøtte yderligere stigninger. Ifølge rapporten har juli måned historisk været en af Bitcoins stærkere måneder gennem det seneste årti, og valutaen har i de fleste af disse år sluttet måneden højere, end den startede.

Mønstret har ifølge CryptoQuant holdt stik selv i tidligere nedadgående cyklusser som i 2018 og 2022, hvor Bitcoin steg omkring 20 procent og 17 procent i juli måned, mens den overordnede trend forblev svag. Da Bitcoin nu går ind i juli 2026 efter et bear-market-lavpunkt, mener analysehuset, at det sæsonmæssige mønster peger i retning af yderligere stigninger på kort sigt.

Efterspørgslen efter Bitcoin ser desuden ud til at vende. Den 30-dages ændring i den samlede efterspørgsel – bestående af spothandel og evige futures – faldt ifølge CryptoQuant til omkring minus 650.000 BTC i begyndelsen af juni, det svageste niveau siden 2022, i takt med at Bitcoin nærmede sig 58.000 dollar. Siden da er efterspørgslen vendt tilbage mod et neutralt niveau, hvor den spekulative efterspørgsel via futures er blevet positiv igen, mens salgspresset i spotmarkedet er aftaget til sit laveste tempo siden midten af maj.

Amerikanske investorer og undervurdering peger på bund

CryptoQuant peger også på det såkaldte Coinbase Premium Index, som fungerer som en indikator for amerikansk spotefterspørgsel. Indekset faldt under nul i begyndelsen af juni, da Bitcoin bundede omkring 57.000 dollar, hvilket var en af årets svageste aflæsninger. Selvom indekset fortsat ligger under nul, har det ifølge rapporten fulgt Bitcoins opadgående bevægelse fra bunden og peger på en mere stabil institutionel interesse.

Værdiansættelsen har samtidig givet markedet et vist gulv. En on-chain-indikator for urealiseret gevinst og tab blandt investorer, der har holdt deres beholdning i én til tre måneder, faldt ifølge CryptoQuant under minus 24 procent i begyndelsen af juni – klart under den tærskel på minus 12 procent, som analysehuset betragter som tegn på undervurdering. Sådanne ekstreme niveauer har historisk markeret lokale bundpunkter, i takt med at kortsigtede investorer kapitulerer, og marginen er da også steget i takt med, at kursen er hoppet op fra 57.700 dollar.

Ugens tilbagefald til 62.000 dollar understreger imidlertid den forsigtighed, som CryptoQuant selv indbygger i sin analyse. Analysehuset beskriver markedet som værende væk fra sine laveste niveauer med forbedrede underliggende forhold, men fastholder samtidig, at det bearish regime stadig er intakt. En holdbar opadgående trend vil ifølge rapporten kræve, at Bull Score-indekset stiger over 60 point – indtil da behandler CryptoQuant den seneste bevægelse som en genopretning inden for et bear-marked og ikke som en egentlig trendvending.

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