Bitcoin-fonde i USA mister 643 mio. dollar på første handelsdag efter Binance-hacket

Investorer trak fredag den 30. oktober 643 mio. dollar ud af de amerikanske spot-bitcoin-ETF'er. Det var første handelsdag efter torsdagens rekordstore hackerangreb mod kryptobørsen Binance. Både CoinDesk og The Block opgør udtrækket til samme beløb, og ifølge begge medier er det det største på én dag siden 25. juni.

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Fondene ejer selve bitcoinen og handles som almindelige aktier på amerikanske børser. Derfor viser pengestrømmene ind og ud ret direkte, hvordan større og mere traditionelle investorer reagerer på uro i kryptomarkedet.

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Fire måneder uden en værre dag

The Block beskriver udtrækket som det største i fire måneder. Ingen enkeltdag siden 25. juni har altså budt på et større udtræk end fredagens.

Tidspunktet taler for en direkte sammenhæng. Hacket fandt sted torsdag, og fredag var første mulighed for at reagere via de børsnoterede fonde. CoinDesk og The Block knytter begge udtrækket til angrebet. Ingen af dem dokumenterer dog, hvilke investorer der solgte, eller om salget skyldtes frygt for selve Binance eller en bredere nedskæring af kryptoeksponering.

Årets indstrømning er næsten væk

Den mest sigende detalje står hos CoinDesk. Efter fredagen er de samlede nettostrømme i bitcoin-ETF'erne for 2026 kun lige på plussiden. Kilderne oplyser ikke, hvor stor årets nettoindstrømning var før fredagen.

Et kryptobørshack rammer de regulerede fonde

Angrebet ramte en kryptobørs, men det slog alligevel igennem i de børsnoterede bitcoin-fonde i USA.

Den, der ejer bitcoin gennem en ETF, slipper for risikoen ved selv at have mønter liggende på en kryptobørs. Kursrisikoen på selve bitcoinen er dog den samme. Når store investorer sælger ud af fondene, skal fondsudbyderne sælge bitcoin, og det kan presse prisen for alle ejere.

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Fredagens tal ændrer ikke på, at fondene stadig har positive nettostrømme for året, men bufferen er nu meget lille. Kilderne siger intet om, hvordan strømmene udviklede sig efter fredagens lukning. De oplyser heller ikke, om udtrækket var koncentreret i én bestemt fond. Mandagens og tirsdagens tal bliver derfor første målestok for, om fredagen var en enkeltstående reaktion. Den sidste dag med et større udtræk ligger tilbage den 25. juni.