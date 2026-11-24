Bitcoin handler tirsdag omkring 60.000 dollar efter en urolig weekend, men pengene fortsætter med at forlade de amerikanske bitcoin-ETF'er. Ifølge Cointelegraph er nettoudtrækket fra fondene i november nu oppe på 4,71 mia. dollar, selv om kryptokurserne steg mandag.

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Det giver et splittet billede. Prisen er kommet sig, men den institutionelle efterspørgsel via børshandlede fonde følger ikke med.

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Nvidia-nyhed satte gang i mandagens stigning

Ifølge BeInCrypto var det en kovending i Nvidias bestyrelseslokale, der sendte kryptopriserne op mandag. Mediet peger på, at de amerikanske krypto-ETF'er i samme periode mistede flere hundrede millioner dollar i udtræk, og at stigningen var ebbet ud allerede tirsdag.

Nvidia-aktien selv endte mandag uændret på 165,05 dollar, viser NPinvestors kursdata pr. 23. november kl. 22.00 dansk tid. Undervejs svingede den dog mellem 156,93 og 171,50 dollar, og kursen ligger 32,2 procent under 52-ugers toppen.

BlackRock-aktien steg, selv om fondene blødte

Andelene i BlackRocks bitcoin-fond IBIT steg ifølge Cointelegraph 4,85 procent mandag. Kursstigningen afspejler bitcoinprisen. Den siger intet om, hvorvidt der kommer nye penge ind i fonden, og her viser tallene det modsatte.

Kapitalforvalteren BlackRock er også selv børsnoteret. Ifølge NPinvestors kursdata lukkede aktien mandag i 1.144,62 dollar, en stigning på 3,89 procent fra 1.101,72 dollar. Markedsværdien voksede dermed med ca. 6,6 mia. dollar til ca. 176,8 mia. dollar. Regneeksemplet: 10.000 kr. investeret ved fredagens lukkekurs svarede mandag aften til 10.389 kr. før valutaudsving.

Den, der ejer en ETF med bitcoin, ejer altså noget andet end den, der ejer aktier i selskabet bag fonden. BlackRock tjener på gebyrer og har mange andre forretningsben, mens IBIT alene følger bitcoinprisen. Aktien handles til en P/E på 26,9 og ligger 7,8 procent under sin 52-ugers top.

Thanksgiving kan ændre handlen resten af ugen

Bitcoinist peger på, at den amerikanske Thanksgiving-uge midlertidigt ændrer markedsforholdene. Mediet rejser spørgsmålet, om det kan bane vejen for et såkaldt supply squeeze, altså knaphed på udbuddet af bitcoin. Helligdagen falder torsdag. Mediet stiller det op som et muligt scenarie, ikke som en forventning.

Når store dele af det amerikanske marked holder fri, bliver der handlet mindre. Det gør prisen mere følsom for enkelte store ordrer i begge retninger.

Mandagens stigning har ikke ændret det grundlæggende mønster i november: Prisen kan godt komme op, men de store fondsstrømme går stadig ud. Kilderne giver intet svar på, om udtrækket aftager. De næste tal for ETF-strømmene kommer, mens det amerikanske marked kører med nedsat bemanding omkring torsdagens helligdag. Det er den test, der viser, om 60.000 dollar holder som bund.