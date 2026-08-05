Bitcoin nær 64.000 dollar, mens S&P 500 sætter rekord på Hormuz-håb

Håb om genåbning af Hormuz-strædet sender S&P 500 til rekordhøj markedsværdi på 70.000 mia. dollar, mens bitcoin holder sig over 64.000 dollar.

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Bitcoin holdt sig fredag over 64.000 dollar, mens det amerikanske S&P 500-indeks satte ny rekord med en samlet markedsværdi på 70.000 mia. dollar. Optimismen udspringer af tiltagende håb om, at Hormuz-strædet snart kan genåbnes fuldt ud for olietrafik, efter at USA og Iran ifølge flere kilder nærmer sig en aftale.

Ifølge Cointelegraph er det netop udsigten til en snarlig løsning på konflikten omkring det strategisk vigtige stræde, som har drevet både krypto- og aktiemarkederne op i denne uge. Bitcoin har konsolideret sig omkring 64.000-dollar-niveauet, mens det brede amerikanske aktieindeks har rundet den historiske milepæl på 70.000 mia. dollar i samlet markedsværdi.

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Bessent og Rubio: Aftale er tæt på

Det amerikanske finansministerium og udenrigsministerium har begge signaleret fremskridt i forhandlingerne med Iran. Ifølge CNBC har det amerikanske centralkommando (CENTCOM) bekræftet, at “den sydlige rute gennem Hormuz-strædet fortsat er fri og åben”, mens finansminister Scott Bessent har udtalt, at en aftale med Iran er tæt forestående.

BBC beskriver, at både udenrigsminister Marco Rubio og Bessent har meldt om fremskridt i samtalerne, der potentielt kan bane vej for, at olietankskibe igen kan sejle uhindret gennem det snævre stræde mellem Iran og Oman – en rute, hvor omkring en femtedel af verdens olieforsyning normalt passerer igennem.

Faldende oliepriser dæmper renteangst

Udsigten til genåbning har allerede sat sit tydelige aftryk på oliemarkedet. Ifølge nyhedsbureauer har oliepriserne stabiliseret sig efter et to-dages fald, i takt med at investorer holder øje med udviklingen i trafikken gennem Hormuz-strædet.

Faldende oliepriser reducerer inflationspresset globalt, hvilket ifølge markedsobservatører styrker argumentet for, at den amerikanske centralbank kan holde renten uændret på det kommende møde. Det har givet yderligere medvind til risikofyldte aktiver som aktier og kryptovaluta.

Global smitteeffekt på aktiemarkederne

Optimismen har bredt sig til de asiatiske markeder, hvor aktier ifølge internationale nyhedskilder er steget i kølvandet på Wall Streets fremgang. Investorer venter nu spændt på yderligere fremskridt omkring genåbningen af Hormuz-strædet, som anses for afgørende for den videre udvikling i energipriserne.

Rallyet har også nået det australske marked, hvor det toneangivende indeks kortvarigt satte ny rekord drevet af en kombination af aftagende bekymringer om Iran-konflikten og positive økonomiske signaler i hjemmemarkedet.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer med eksponering mod amerikanske aktier eller kryptovaluta er udviklingen relevant af flere grunde. En rekordhøj markedsværdi for S&P 500 understøtter den brede risikoappetit, som også har smittet af på europæiske og danske indeks i den seneste tid.

Samtidig har spørgsmålet om Hormuz-strædets status direkte betydning for den globale skibsfart og dermed også for danske interesser inden for shipping, hvor lavere olie- og fragtpriser kan give både medvind og modvind afhængigt af eksponeringen. Falder olieprisen yderligere, kan det også lette presset på renterne – noget der historisk har været positivt for både aktie- og kryptomarkederne.

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Kilder: Cointelegraph, CNBC, BBC, Economictimes