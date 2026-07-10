Bitcoin nærmer sig $65.000 mens olie og dollar svækkes

Bitcoin steg til 64.300 dollar og nærmer sig tre ugers højeste, mens svækket olie og dollar giver medvind til kryptomarkedet.

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Bitcoin er atter i offensiven. Kryptovalutaen steg fredag til omkring 64.350 dollar og var dermed inden for cirka 400 dollar af sit højeste niveau i tre uger. Det skriver Cointelegraph, der samtidig peger på, at niveauet 65.000 dollar nu udgør en central modstand, som bull-investorer skal igennem for at fastholde momentum.

Ifølge data fra TradingView, som Cointelegraph henviser til, klatrede kursen på BTC/USD op over 64.000 dollar i løbet af fredagens handel. Bevægelsen kommer, mens andre dele af markedet peger i en helt anden retning – både olieprisen og den amerikanske dollar er under pres, hvilket skaber en usædvanlig divergens mellem kryptomarkedet og de traditionelle råvare- og valutamarkeder.

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Olie og dollar trækker den modsatte vej

Den amerikanske råoliebenchmark WTI blev afvist fra 76 dollar per tønde og har siden handlet lavere, i takt med at markedet fastholder håb om, at en fredsaftale mellem USA og Iran kan blive reddet. Samtidig er det amerikanske dollarindeks (DXY) faldet for tredje dag i træk og nærmer sig sit laveste niveau siden midten af juni, fremgår det af Cointelegraphs gennemgang af markedsdata.

Den kombination af svagere dollar og faldende olie skaber typisk et gunstigt klima for risikofyldte aktiver som bitcoin, men billedet er ikke uden risici. Handelsfirmaet QCP Capital advarer ifølge Cointelegraph om, at de underliggende risici i økonomien fortsat vokser – og peger konkret på den amerikanske strategiske oliereserve som en bekymring.

Reserven er nu nede på 319,5 millioner tønder, det laveste niveau siden 1983, og der er dermed kun 19,5 millioner tønder tilbage, før den når det, QCP betegner som en stress-zone på 300 millioner tønder. Ifølge QCP Capital skyldes situationen blandt andet, at forhandlinger i Doha ikke endte med en skibsfartsaftale, samtidig med at to tankskibe blev ramt af missiler den 7. juli, hvilket har holdt trafikken gennem Hormuzstrædet betydeligt under normalen.

Uro har bredt sig til kreditmarkederne

QCP Capital peger desuden på, at den finansielle usikkerhed ikke er begrænset til råvare- og valutamarkederne. Firmaet fremhæver, at bitcoin-salg fra det børsnoterede selskab Strategy, tidligere kendt som MicroStrategy, er et tegn på, at ustabiliteten også har ramt kryptosektoren. Samtidig noterer QCP, at tilbagetrækningsanmodninger i flere private kreditfonde har sprængt de kvartalsvise grænser på 5 procent, hvilket signalerer stigende nervøsitet blandt institutionelle investorer.

Selvom disse advarsler tegner et mere forsigtigt billede på den lange bane, er der også optimistiske stemmer i markedet. Analyseplatformen The Kobeissi Letter har ifølge Cointelegraph fremhævet, at sandsynligheden for, at amerikansk inflation overstiger 4,5 procent i 2026, nu er faldet til under 20 procent på prognosetjenesten Polymarket. For blot syv uger siden lå den tilsvarende sandsynlighed helt oppe på 85 procent, hvilket ifølge Kobeissi Letter viser, at inflationsforventningerne er på vej ned igen.

Analytiker: Markedet ser bedre ud dag for dag

Kryptotrader og analytiker Michaël van de Poppe fremhæver netop oliepristendensen som en central faktor bag den positive stemning på markedet. “Markederne ser bedre og bedre ud dag for dag,” skrev han fredag på X, ifølge Cointelegraph. “Bitcoin angriber den afgørende modstand på 65.000 dollar igen. Hvis den bliver brudt, vender vi mange nedadgående trends på mange altcoins til opadgående trends.”

Udmeldingen understreger, hvor stor betydning 65.000-dollar-niveauet har fået som psykologisk og teknisk markør for hele kryptomarkedet. Et brud over denne grænse kan potentielt trække store dele af altcoin-markedet med op, mens en afvisning fra niveauet omvendt risikerer at forlænge den konsolideringsfase, bitcoin har befundet sig i gennem de seneste uger.

For danske investorer, der har eksponering mod krypto enten direkte eller gennem børsnoterede produkter, understreger situationen vigtigheden af at holde øje med de bredere makroøkonomiske signaler. Den usædvanlige kombination af faldende olie, svag dollar og stigende bitcoin-kurs viser, at traditionelle korrelationsmønstre mellem aktivklasser kan brydes i perioder med geopolitisk usikkerhed, hvilket øger både muligheder og risici for porteføljer med kryptoeksponering.

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