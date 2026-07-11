Bitcoin stiger næsten 10 pct. i juli – men analytikere frygter 2022-scenarie igen

Bitcoin nærmer sig sit bedste juli siden 2022, men flere analytikere advarer om, at august kan udslette gevinsterne igen som for fire år siden.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Bitcoin er på vej mod sin bedste juli-måned siden 2022 med en stigning på omkring 9,5 pct. i månedens første halvdel. Men flere kendte kryptoanalytikere advarer om, at mønstret ligner starten på det bearmarked, der ramte kryptovalutaen for fire år siden – og at august igen kan udslette fremgangen. Det skriver Cointelegraph med henvisning til data fra analysetjenesten CoinGlass.

Ifølge CoinGlass sætter Bitcoin en fireårig rekord for juli-afkast med den nuværende stigning på 9,5 pct. BTC handles for tiden omkring 64.000 dollar, hvilket ifølge Cointelegraph markerer treugers-højder for kryptovalutaen. Fremgangen kommer efter en periode med svag efterspørgsel og har fået flere markedsdeltagere til at genoverveje, om Bitcoin er på vej ind i en ny opadgående fase, eller om der blot er tale om en midlertidig sommerrekyl.

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

2022-mønsteret gentager sig

Bekymringen skyldes særligt paralleller til 2022, hvor Bitcoin også oplevede en kraftig juli-stigning på næsten 17 pct. efter et brutalt fald på 38 pct. måneden forinden. Dengang blev de bullish forventninger hurtigt gjort til skamme: I august faldt Bitcoin cirka 14 pct., og faldet fortsatte med yderligere 3 pct. i september, før markedet endeligt fandt bunden senere på året.

Trader Daan Crypto Trades pegede i et opslag på X, som Cointelegraph citerer, på, at Bitcoins performance indtil videre stort set følger det historiske gennemsnit for juli. Han bemærkede desuden, at tredje kvartal historisk set er årets svageste periode for Bitcoin, selv i egentlige bullmarkeder, med et gennemsnitligt afkast på blot 6 pct. Det forklarede han med de typisk lave handelsvolumener og likviditeten, der præger sommermånederne.

Analytikeren og traderen Rekt Capital fremhæver samme bekymring og peger på, at Bitcoins prisudvikling i 2026 følger tidligere bearmarkeder tæt. “Hvis historien gentager sig, vil tingene sandsynligvis tage fart for Bitcoin, og vi vil se en sommer-relief-rally i anden halvdel af juli,” skrev Rekt Capital ifølge Cointelegraph til sine følgere på X.

Ifølge Cointelegraphs gengivelse af Rekt Capitals analyse forventes august dog at udligne juli-gevinsterne som optakt til en klassisk bearmarkeds-bund senere på året. Dermed peger flere af de mest fulgte kryptoanalytikere i samme retning: En kortvarig sommerstigning efterfulgt af fornyet nedtur, inden en egentlig bund kan indfinde sig i fjerde kvartal.

70.000 dollar i sigte for kortsigtet rekyl

Flere markedsdeltagere har samtidig sat konkrete kursmål for resten af juli. Niveauet omkring 70.000 dollar går igen som et populært mål blandt tradere, der forventer, at den nuværende rekyl kan fortsætte lidt endnu, før den taber pusten.

Peter Anthony, der står bag YouTube-kanalen House of Crypto, kommenterede kort på det daglige kursbillede og forudsagde “interessante dage forude”, som Cointelegraph refererer. En anden trader, som mediet citerer uden navngivelse, kigger mod intervallet 67.000 til 73.000 dollar som mulighed for en kortsigtet salgsposition, samtidig med at vedkommende forventer en “bullish juli, efterfulgt af en bearish august indtil fjerde kvartal”.

Daan Crypto Trades konkluderede ifølge Cointelegraph, at det er i fjerde kvartal, den egentlige volatilitet plejer at indfinde sig for Bitcoin – i begge retninger – og stillede spørgsmålet, om samme mønster vil gentage sig i år.

On-chain-indikatorer flasher bundsignaler

Cointelegraph har tidligere rapporteret, at flere on-chain-indikatorer for første gang i fire år viser signaler, der typisk associeres med bunden af et bearmarked. Samtidig peger mediet på, at den samlede efterspørgsel efter Bitcoin kun delvist er kommet sig, hvilket understøtter billedet af et marked, der stadig er i en skrøbelig fase snarere end en klar vending.

For danske investorer, der har eksponering mod kryptovaluta enten direkte eller gennem børsnoterede produkter, understreger sagen den vedvarende usikkerhed omkring sæsonmønstre i kryptomarkedet. Selvom juli historisk har vist positive tendenser, minder analytikerne om, at netop sommermånederne ofte er præget af lav likviditet og dermed større risiko for pludselige kursudsving, når volumen og institutionel deltagelse vender tilbage senere på året.

Læs også: Bitcoins korttidsholdere er 15 pct. under vandet – men salgspres aftager

Om den seneste stigning viser sig at være starten på en ny opadgående trend, eller blot endnu en gentagelse af 2022-scenariet, vil formentlig først vise sig i løbet af august og september, når markedet efter sigende historisk plejer at teste investorernes tålmodighed mest.