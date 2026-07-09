Bitcoin tester igen 60.000 dollar – olie, Japan og Strategy presser kursen

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Bitcoin er igen under pres og nærmer sig den vigtige støtte ved 60.000 dollar, efter kryptovalutaen onsdag faldt 3,5 pct. Det skriver Cointelegraph, der peger på en kombination af stigende oliepriser, stress i det japanske obligationsmarked og nye salg af Bitcoin fra virksomheden Strategy som forklaring på den seneste nedtur.

Ifølge mediet handlede Bitcoin onsdag omkring 61.888 dollar, efter kryptovalutaen mandag mislykkedes med at generobre niveauet ved 64.500 dollar. Mens det amerikanske Nasdaq-100-indeks formåede at hente noget af sit tab hjem onsdag, kunne Bitcoin ikke følge med op fra 62.000-dollar-niveauet – en svaghed, som Cointelegraph tolker som tegn på, at andre faktorer end den generelle aktiemarkedsstemning presser kryptovalutaen ned.

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Oliechok og renteforventninger rammer risikoappetitten

En central udløser er det kraftige hop i olieprisen, som ifølge Cointelegraph steg fra 68 til 74 dollar per tønde Brent-olie i løbet af ugen. Stigningen kommer, efter at USA’s præsident Donald Trump erklærede aftalen med Iran for “slut”, efter at amerikanske angreb ramte iranske mål som svar på angreb på fartøjer i regionen.

Højere energipriser øger den generelle inflationsrisiko og gør det mindre sandsynligt, at den amerikanske centralbank Federal Reserve sænker renten i den nære fremtid. Ifølge tal fra CME’s FedWatch-værktøj, som Cointelegraph henviser til, prisfastsætter markedet nu 69 pct. sandsynlighed for en renteforhøjelse frem mod midten af september – en kraftig stigning fra blot 42 pct. for en måned siden.

Det er dårligt nyt for risikofyldte aktiver som Bitcoin, der ifølge Cointelegraph fortsat ikke bredt opfattes som en effektiv sikring mod inflation eller geopolitisk usikkerhed. Samtidig har Trump ifølge mediet skabt yderligere handelsuro ved at kræve en stop for al amerikansk handel med Spanien under et NATO-topmøde, hvor han betegnede landet som en “spildt sag” for ikke at leve op til nye forsvarsudgifter.

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Strategys Bitcoin-salg skaber usikkerhed

Oven i den makroøkonomiske uro kommer nye bekymringer om selskabet Strategy (tidligere MicroStrategy), som mandag offentliggjorde et salg af Bitcoin for 216 millioner dollar. Ifølge Cointelegraph overraskede salget negativt, fordi det viste sig at ligge uden for selskabets kerne-monetariseringsprogram på 1,25 milliarder dollar, som ifølge selskabets 8-K-indberetning kun dækker provenu brugt til at styrke kassebeholdningen.

Det får ifølge mediet investorer til at frygte, at der kan komme mere vedvarende salgspres fra Strategy, i takt med at selskabet forsøger at håndtere sin kapitalstruktur og gældsforpligtelser. Cointelegraph oplyser, at Strategy alene betaler 1,76 milliarder dollar i årlige udbytter og desuden sidder på over 3,8 milliarder dollar i konvertibel gæld, hvor de tidligste indfrielsesdatoer falder allerede før april 2027.

Japans obligationsmarked og indisk regulering lægger sten til byrden

Samtidig er renten på japanske 10-årige statsobligationer ifølge Cointelegraph steget til det højeste niveau i 30 år. Mediet knytter stigningen til frygt for, at Japans centralbank mister sin uafhængighed, i takt med at regeringen forsøger at ændre bankens pengepolitiske mandat for at “opnå en stærkere økonomi”.

Det er potentielt vigtigt langt ud over Japans egne grænser, da landet er den største udenlandske indehaver af amerikanske statsobligationer. En større uro i det japanske obligationsmarked kan derfor sprede sig til det globale finansielle system, hvilket øger den generelle usikkerhed, som i disse dage rammer risikofyldte aktiver som Bitcoin.

Til det kommer nye signaler om strammere kryptoregulering. Ifølge Cointelegraph viser dokumenter, at Indiens centralbank arbejder for en linje, der lægger op til at forbyde en række kryptoaktiviteter, herunder at forbyde banker enhver eksponering mod virtuelle aktiver af hensyn til den finansielle stabilitet. Samtidig peger Indiens skattemyndigheder på risikoen for skatteunddragelse via kryptovalutaer, skriver mediet.

Hvad betyder det for investorer

Samlet set peger Cointelegraph på, at bjørnene fortsat har overtaget på Bitcoin-markedet, fordi risikoappetitten svækkes af en cocktail af geopolitisk uro, udsigten til en mere restriktiv amerikansk pengepolitik og Strategys løbende behov for likviditet. Mediet vurderer, at markedsstemningen sandsynligvis forbliver skrøbelig, hvilket gør det stadig mere sandsynligt, at Bitcoin på ny tester støtten ved 60.000 dollar på kort sigt.

For danske investorer, der har eksponering mod Bitcoin gennem enten direkte beholdninger eller børshandlede produkter, understreger episoden, hvor tæt kryptomarkedet i disse måneder er koblet til udviklingen i oliepriser, renteforventninger og geopolitiske spændinger i Mellemøsten. Den øgede volatilitet kan også smitte af på danske selskaber og fonde med kryptorelaterede aktiver, hvorfor det er værd at følge både Feds kommende rentebeslutning og udviklingen i Strategys kapitalstruktur tæt de kommende uger.