Bitcoin-udviklere splittet: Saylor og Adam Back afviser dataloft-forslag BIP 110

Forslaget BIP 110 vil begrænse vilkårlig data på Bitcoin i et år, men mangler opbakning fra minere. Saylor og Adam Back advarer mod konsensus-strid.

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Et kontroversielt forslag om at begrænse mængden af vilkårlig data, der kan gemmes på Bitcoin-blockchainen, nærmer sig sin deadline uden opbakning fra minerne – og med markant modstand fra flere af kryptobranchens tungeste stemmer. Forslaget, kendt som BIP 110, ville sætte et loft over såkaldt “spam”-data i et år, men fremtrædende Bitcoin-fortalere som MicroStrategy-stifter Michael Saylor og Blockstream-topchef Adam Back advarer om, at forslaget kan gøre mere skade end gavn.

Ifølge Coindesk og Cointelegraph handler striden om Ordinals – en protokol, der siden 2023 har gjort det muligt at indlejre billeder, tekst og andre data direkte i Bitcoin-transaktioner. Kritikere kalder det spam, der belaster netværket og fordyrer transaktionsgebyrer for almindelige brugere, mens fortalere ser det som en legitim udnyttelse af blockchainens fleksibilitet.

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Minere holder sig væk fra forslaget

Det centrale problem for BIP 110 er den manglende opbakning fra minerne, der reelt bestemmer, hvilke regler der håndhæves på netværket. Uden minernes accept risikerer forslaget at blive stående som et teoretisk tiltag uden praktisk gennemslagskraft, uanset hvor meget diskussion det skaber blandt udviklere og investorer.

Saylor og Back peger begge på, at det egentlige problem ikke er datamængden i sig selv, men risikoen ved at forsøge at gennemtvinge en regelændring, der splitter fællesskabet. Ifølge Cointelegraph advarer de om, at en sådan konsensus-kamp kan underminere tilliden til Bitcoins decentrale styringsmodel – en risiko de mener overstiger den irritation, som Ordinals-data måtte skabe.

Ordinals-aktiviteten er allerede faldet markant

Debatten kommer på et tidspunkt, hvor selve Ordinals-aktiviteten har været i klar tilbagegang de seneste to år, hvilket får nogle til at stille spørgsmålstegn ved, om striden overhovedet er nødvendig lige nu. Kritikere af BIP 110 fremhæver, at et hastigt indgreb kan skabe unødig splittelse om et problem, der måske allerede er ved at løse sig selv gennem faldende efterspørgsel.

For fortalerne af et dataloft handler sagen dog fortsat om et principielt spørgsmål: Skal Bitcoin-netværket primært tjene som et rent finansielt lag, eller skal det også rumme andre former for digital data? Det spørgsmål har delt udviklermiljøet i årevis og genopstår nu med fornyet styrke, efterhånden som BIP 110-fristen nærmer sig.

Hvad betyder det for investorer?

For danske Bitcoin-investorer er sagen først og fremmest et signal om, at netværkets styringsstruktur fortsat kan skabe usikkerhed – uden dog at true selve teknologiens grundlæggende funktion. Historisk har lignende protokoldebatter i Bitcoin-miljøet sjældent haft direkte kortsigtet indflydelse på kursen, men de kan påvirke den langsigtede fortælling om, hvad Bitcoin egentlig skal bruges til.

Uden opbakning fra minerne ser BIP 110 foreløbig ud til at blive et symbolsk kapitel i debatten om Bitcoins fremtidige rolle, snarere end en reel teknisk ændring af netværket. Sagen understreger dog, at selv i et modent kryptomarked er de underliggende tekniske og filosofiske stridigheder om Bitcoins formål langt fra afgjort.

Kilder: CoinDesk, Cointelegraph