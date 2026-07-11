Bitcoins korttidsholdere er 15 pct. under vandet – men salgspres aftager

Ny analyse viser, at bitcoin-investorer fra de seneste måneder sidder med tab, mens korttidsholderes købspres igen dominerer markedet.

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Bitcoin har igen vist tegn på et markant skisma mellem spot- og derivatmarkedet, samtidig med at investorer, der har købt kryptovalutaen inden for de seneste måneder, i gennemsnit sidder med et tab på omkring 15 procent. Det viser en ny analyse fra kryptoanalytikeren Axel Adler Jr., der er gengivet af AMBCrypto, og som peger på, at salgspresset fra netop denne gruppe investorer er ved at aftage.

Ifølge AMBCrypto har den såkaldte “apparent demand”-metrik, der måler den reelle efterspørgsel efter bitcoin, ligget i negativt territorium gennem hele 2026. Samtidig har Coinbase Premium Index – et mål for institutionel interesse via den amerikanske børs Coinbase – også ligget i minus i de seneste uger, hvilket peger på en svag efterspørgsel fra større, professionelle investorer.

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Samtidig har mediet registreret en stigende gearing i derivatmarkedet, hvilket gør markedet mere sårbart over for en likvidationskaskade, hvis prisen pludselig bevæger sig kraftigt i én retning. Der er dog en vis trøst at hente i, at den nuværende nedgangscyklus endnu ikke har nået samme bundniveauer som tidligere bearmarkeder, og at der samtidig er set en udstrømning af stablecoins fra kryptobørser – et signal om, at markedsdeltagere generelt indtager en mere defensiv position frem for at sælge ud i panik.

Bitcoin bundede ved 57.800 dollar før genopretning

Prisudviklingen har ifølge AMBCrypto fulgt et bearish mønster, som fik en ny bekræftelse, da bitcoin i slutningen af juni brød under de tidligere februar-lave niveauer. Kursen satte herefter en ny bund på 57.800 dollar, før den begyndte at kravle opad igen.

Set fra et teknisk perspektiv kan den nuværende opadgående bevægelse potentielt strække sig helt op til området mellem 73.200 og 77.500 dollar – det såkaldte “golden pocket” i Fibonacci-retracement-niveauerne, som traders typisk holder øje med som mulige modstands- eller vendingszoner.

Korttidsholdernes købspres dominerer igen

Kernen i analysen er den såkaldte Bitcoin Realized Pressure Model, som sammenligner realiseret købs- og salgspres fra korttidsholdere i forhold til den aktuelle bitcoin-pris. Ifølge Axel Adler Jr. viser modellen, at salgspresset for øjeblikket er komprimeret, mens køberne har overtaget – hvilket typisk tolkes som et tegn på en akkumuleringsfase i markedet.

Tallene fra analysen viser en klar udvikling gennem året: I februar lå den gennemsnitlige købspresscore på 61 procent mod en salgspresscore på 22 procent. Da bitcoin rallyede, vendte billedet, og i maj var salgspresset oppe på 43 procent mod et købspres på blot 11 procent. I juni og juli er billedet igen vendt til køberens fordel, med et købspres på mellem 37 og 46 procent, mens salgspresset er komprimeret til 16 procent.

Ifølge analysen vil et lignende comeback som det, der blev set i februar, forblive muligt, så længe disse scorer ikke forværres markant.

Ældre købere sidder stadig med tab

Analysen deler desuden korttidsholderne op i undergrupper efter, hvornår de har købt deres bitcoin. Investorer, der har købt inden for den seneste uge til måned, har en gennemsnitlig realiseret købspris på 61.600 dollar, mens gruppen, der har købt for tre til seks måneder siden, i gennemsnit har betalt 74.900 dollar.

Det betyder, at de nyeste købere aktuelt sidder med gevinst, mens de ældre kohorter – dem der har købt for én til seks måneder siden – i gennemsnit er omkring 15 procent under vandet. Ifølge AMBCrypto er det sandsynligt, at denne gruppe vil afvente et større kursopsving mod eller over 70.000 dollar, før de begynder at sælge ud i stort omfang. Sker det, kan et kortsigtet rally hurtigt blive mødt af en ny bølge af salg fra investorer, der blot ønsker at komme ud i nul eller med et beskedent overskud.

Axel Adler Jr. konkluderer ifølge AMBCrypto, at markedet aktuelt befinder sig i en akkumuleringszone med “a moderate risk-on tilt” – altså en moderat risikovillig tendens. Analytikeren peger desuden på, at en generobring af 71.000-dollarniveauet ville være en vigtig bekræftelse på et bullish vendepunkt for bitcoin.

Derivatmarkedet forbliver en risikofaktor

Selvom de kortsigtede signaler er blandet positive, understreger AMBCrypto, at opbygningen i derivatmarkedet samt fraværet af en bred akkumulering blandt langsigtede investorer fortsat udgør en trussel mod en mere holdbar genopretning. Kombinationen af høj gearing og en gruppe investorer, der venter på at sælge ved højere kurser, betyder, at markedet kan forblive volatilt, selv hvis den nuværende opadgående tendens fortsætter.

For danske investorer, der har eksponering mod bitcoin – hvad enten det er direkte eller via børsnoterede produkter og ETF’er med kryptoeksponering – er signalerne fra korttidsholdernes adfærd relevante at følge tæt. Den type analyser bruges ofte som ledende indikatorer for, hvornår salgspres fra tabende investorer kan bremse et rally, og dermed som en pejling for risikostyring i en fortsat svingende kryptomarked.

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