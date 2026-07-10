Bitdeer-aktien stiger 14 pct. efter ny minefabrik i Nevada

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BTDR.US 14,33 ▲ +14,09% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Aktien i Bitdeer Technologies Group sendte investorerne på en glædelig rutsjetur torsdag, da selskabet meddelte planer om en ny mineudstyrsfabrik i den amerikanske delstat Nevada til 36 mio. dollar. Det fik kursen til at stige 14,1 pct. til 14,33 dollar, hvilket ifølge Cointelegraph betød, at aktien fuldt ud genvandt tabet fra en nedtur tidligere i ugen.

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Selv efter torsdagens kursspring ligger Bitdeer-aktien dog stadig omkring 27 pct. under sit juni-højdepunkt. Året til dato er aktien alligevel steget 26 pct., hvilket vidner om en volatil, men samlet set positiv udvikling for det Singapore-baserede mineselskab.

Ny fabrik skal producere SEALMINER-udstyr

Investeringen går til opførelsen af en produktionsfacilitet i byen Sparks i Nevada, hvor Bitdeer skal samle sin SEALMINER-serie af Bitcoin-mineudstyr. Ifølge Cointelegraph skal fabrikken producere centrale komponenter til mineudstyret, og selskabet forventer at igangsætte kommerciel produktion inden årets udgang.

Etableringen i Nevada gør Bitdeer mindre afhængig af tredjepartsleverandører af mineudstyr og styrker selskabets amerikanske produktionskapacitet. Bitdeers administrerende direktør, Catherine Guo, har over for lokale medier oplyst, at selskabet har samarbejdet med Nevadas guvernør Joe Lombardos administration og lokale myndigheder om at sikre skattefordele, herunder en reduktion i gældende omsætningsafgifter, som del af beslutningen om at placere fabrikken i staten.

Minesektoren satser stort på AI og datacentre

Nyheden fra Bitdeer kommer på et tidspunkt, hvor flere store Bitcoin-mineselskaber i stigende grad bevæger sig ind i kunstig intelligens og high-performance computing for at udnytte deres eksisterende adgang til strøm og datacenterinfrastruktur. Bitdeer har selv udvidet ind i AI-skytjenester og HPC, men den nye fabrik i Nevada skal ifølge Cointelegraph udelukkende dedikeres til produktion af mineudstyr til Bitcoin.

Samme dag som Bitdeer offentliggjorde sine Nevada-planer, meddelte konkurrenten MARA Holdings, at selskabet vil opkøbe en grund i Texas med op til 2 gigawatt kapacitet til udbygning af sin AI- og digitale infrastrukturforretning. Tidligere på ugen indgik mineselskabet TeraWulf en 20-årig lejeaftale om datacenterkapacitet med AI-selskabet Anthropic – en aftale, som ifølge selskabet kan generere omkring 19 mia. dollar i kontraktomsætning over aftalens løbetid.

Bitdeer skiller sig dermed lidt ud ved fortsat primært at fokusere på at udvide selve mineproduktionen og infrastrukturforretningen frem for et fuldt AI-pivot. I selskabets seneste produktionsopdatering fremgår det, at Bitdeer minede 921 Bitcoin i maj – en stigning på 370 pct. i forhold til samme måned året før, hvilket understreger den kraftige vækst i selskabets mineoperationer.

Hvad betyder det for investorer

For investorer, der følger krypto- og mineraktier, understreger nyheden en bredere tendens i sektoren: Selskaber med store energi- og datacenterressourcer forsøger at diversificere indtjeningsgrundlaget ud over ren Bitcoin-udvinding, mens andre som Bitdeer i stedet styrker deres position som producent af selve mineudstyret. Det kan på sigt give bedre marginer og mindre afhængighed af eksterne leverandører af hardware, hvilket historisk har været en flaskehals for branchen under perioder med høj efterspørgsel.

Selvom danske investorer typisk har begrænset direkte eksponering mod amerikansk-noterede mineselskaber som Bitdeer, illustrerer kursbevægelsen den fortsatte volatilitet, der kendetegner krypto-relaterede aktier. Bevægelser i Bitcoin-prisen og nyheder om kapacitetsudvidelser kan fortsat give store udsving på kort tid, hvilket er værd at have for øje for investorer, der overvejer eksponering mod sektoren via amerikanske depotbeviser eller internationale mæglere.

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