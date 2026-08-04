Bithumb sigter mod børsnotering i 2028 efter tre-trins plan

Sydkoreanske Bithumb har lagt en treårig plan for en børsnotering i 2028 – med interne kontroltjek i 2026 og myndighedsgodkendelse i 2027.

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Den sydkoreanske kryptobørs Bithumb har offentliggjort en detaljeret tre-trins plan frem mod en børsnotering i 2028. Det fremgår af flere internationale mediers dækning af selskabets nye køreplan, herunder BeInCrypto, The Block og Cointelegraph, som alle bekræfter tidslinjen.

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Bithumb er en af Sydkoreas største kryptobørser og har længe været nævnt som kandidat til en børsnotering i takt med, at landets myndigheder har åbnet op for en mere reguleret tilgang til digitale aktiver. Den nu offentliggjorte tidsplan giver investorer og markedet et konkret billede af, hvornår og hvordan en notering kan blive en realitet.

Tre faser frem mod 2028

Ifølge de bekræftede oplysninger er planen delt op i tre klart definerede faser. I 2026 skal Bithumb først opgradere sine interne kontrolsystemer og overgå til internationale regnskabsstandarder, hvilket er et centralt krav for at kunne blive godkendt til notering på det sydkoreanske marked.

I 2027 følger næste skridt, hvor Bithumb planlægger at anmode om en foreløbig gennemgang af sin børsnoteringsansøgning hos de relevante sydkoreanske myndigheder. Denne fase indebærer, at selskabets ansøgning skal godkendes af tilsynsmyndighederne, før der kan gås videre til selve noteringen. Først i 2028 er det målet, at Bithumb officielt bliver børsnoteret på det sydkoreanske aktiemarked.

Skærpet kontrol efter fejl i februar

Ifølge Cointelegraph hænger dele af den nye plan sammen med en gennemgribende overhaling af selskabets interne kontroller, som blev sat i gang efter en krediteringsfejl i februar. Fejlen har tilsyneladende fungeret som en katalysator for, at Bithumb nu strammer op på sine interne processer, inden man søger om børsnotering.

For en kryptobørs, der ønsker at blive optaget til handel på et reguleret marked, er solide interne kontrolsystemer og gennemsigtig regnskabsaflæggelse afgørende parametre for myndighedernes vurdering. Overgangen til internationale regnskabsstandarder i 2026 skal ses som en direkte forberedelse til den kommende gennemgang hos tilsynsmyndighederne året efter.

Betydning for danske investorer

Selvom Bithumb ikke er noteret på nogen europæisk børs, er en kommende IPO relevant at følge for danske investorer med interesse i kryptomarkedet. En børsnotering af en af Asiens største kryptobørser vil kunne give et pejlemærke for, hvordan regulerede markeder vurderer værdien af digitale handelsplatforme – og kan potentielt påvirke sentimentet omkring andre børsnoterede kryptoselskaber globalt.

Sydkorea har i de seneste år udviklet sig til et af verdens mest aktive kryptomarkeder målt på handelsvolumen, og en vellykket børsnotering af Bithumb kan potentielt bane vej for, at flere asiatiske kryptobørser overvejer lignende skridt. Omvendt vil forsinkelser eller problemer i processen kunne sende et signal om, at reguleringsvejen for kryptobørser fortsat er kompleks og langvarig.

Med den nu offentliggjorte tidsplan har markedet fået et konkret holdepunkt at følge de kommende år, og det bliver særligt interessant at se, om Bithumb formår at overholde milepælene i 2026 og 2027 – og dermed holde kursen mod den planlagte notering i 2028.

Kilder: Beincrypto, Theblock, Decrypt, Cointelegraph