BitMEX lukker permanent til september – token styrtdykker 90 procent

Kryptobørsen BitMEX, medstiftet af Arthur Hayes, indstiller driften permanent i september 2026. Nyheden sendte børsens eget token ned med op mod 90 pct.

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Kryptobørsen BitMEX lukker permanent den 23. september 2026 klokken 04.00 UTC. Det oplyser børsens ejer, HDR Global Trading, ifølge The Block, som skriver, at beslutningen kommer efter en strategisk gennemgang af selskabet. Nyheden fik samtidig BitMEX’ eget token til at styrtdykke med op mod 90 procent, viser CoinGapes markedsopgørelse for den 23. juli.

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BitMEX blev grundlagt for 11 år siden af blandt andre Arthur Hayes og var i sin tid en af de mest indflydelsesrige derivatbørser i kryptobranchen, kendt for høj gearing og et stort udbud af futures-produkter. Lukningen markerer dermed enden på en af de ældste og mest omtalte aktører i markedet.

Token i frit fald

Ifølge CoinGape var BitMEX’ native token blandt de største tabere i kryptomarkedet den 23. juli, hvor kursen faldt op mod 90 procent i kølvandet på lukningsmeldingen. Beviset viser, hvor hurtigt tillid til et token kan forsvinde, når den udstedende platform annoncerer sin egen exit, og understreger den risiko, private investorer påtager sig ved at eje børsspecifikke tokens frem for mere decentrale kryptoaktiver.

For danske investorer, der måtte have positioner på BitMEX eller i selskabets token, er beskeden klar: Der er nu en fastsat deadline for at afvikle konti og aktiver, inden platformen lukker ned permanent i september. Historisk har lukninger af kryptobørser ofte medført udfordringer med at få midler udbetalt til tiden, hvilket gør det vigtigt at handle i god tid før fristen.

Del af et bredere nervøst marked

BitMEX-nyheden kom samme dag, som det bredere kryptomarked var præget af faldende bitcoinkurs og stigende usikkerhed, ifølge CoinGape. Samtidig steg olieprisen på Brent-crude til omkring 99 dollar pr. tønde – det højeste niveau siden slutningen af maj – efter at houthi-oprørere i Yemen angreb to olietankere tilhørende Saudi-Arabien i Det Røde Hav. Den geopolitiske uro bidrog ifølge mediet til en generel risikoaversion, som også ramte kryptoaktiver.

Oveni kom vedvarende usikkerhed om den amerikanske CLARITY Act, som skal fastlægge klarere regler for digitale aktiver i USA. Ifølge CoinGape bidrog manglen på regulatorisk afklaring til den bearish stemning i markedet, mens lovforslaget fortsat afventer politisk fremdrift i Senatet.

Hvad betyder det for investorer?

BitMEX’ exit er et påmindelse om, at selv veletablerede kryptobørser kan lukke ned med relativt kort varsel, og at platform-specifikke tokens kan miste stort set al værdi, når den bagvedliggende forretning forsvinder. For private investorer understreger episoden vigtigheden af at sprede sin eksponering og løbende holde øje med, hvor ens kryptoaktiver reelt er opbevaret.

Samtidig illustrerer kombinationen af geopolitisk uro, stigende oliepriser og regulatorisk usikkerhed omkring CLARITY Act, hvor følsomt kryptomarkedet fortsat er over for både makroøkonomiske og politiske begivenheder – noget danske investorer med krypto-eksponering bør have med i deres risikovurdering resten af 2026.

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Kilder: Coingape, Theblock