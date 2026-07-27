BitMine køber 10.000 ETH mere og skruer op for aktietilbagekøb

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BMNR.US 15,79 ▼ -4,82% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Den Ethereum-fokuserede kapitalforvalter BitMine har igen udvidet sin kryptobeholdning og samtidig fortsat sit store aktietilbagekøbsprogram. Selskabet, der er tæt knyttet til Wall Street-strategen Tom Lee, tilføjede i den seneste uge næsten 9.946 ETH til sin balance og købte samtidig 6,1 millioner egne aktier tilbage, viser selskabets seneste opgørelse ifølge The Block og CoinGape.

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Med den seneste transaktion har BitMine i alt tilbagekøbt 11,6 millioner aktier som en del af det milliardstore tilbagekøbsprogram, selskabet har annonceret på op til 4 milliarder dollar. Aktien i BitMine, der handles under tickeren BMNR, steg mere end 5 procent i kølvandet på nyheden, ifølge CoinGape.

På vej mod 5 procent af al Ethereum

BitMine har gennem det seneste år positioneret sig som en af de mest aggressive institutionelle opkøbere af Ethereum og nærmer sig nu målet om at kontrollere omkring 5 procent af den samlede ETH-forsyning, fremgår det af CoinGapes dækning af selskabets ugentlige indkøb.

Strategien minder om den model, som blandt andre Michael Saylors Strategy har brugt for bitcoin, hvor et børsnoteret selskab opbygger en betydelig kryptobeholdning på balancen og dermed giver aktionærer eksponering mod digitale aktiver gennem en almindelig aktie. BitMine har valgt at gøre det samme med Ethereum frem for bitcoin, hvilket gør selskabet til et af de mest markante eksempler på denne type “krypto-skatkammer”-selskaber.

Tilbagekøb skal understøtte aktiekursen

Ud over ETH-opkøbene fortsætter BitMine med at bruge en del af sin kapital på at købe egne aktier tilbage. De 6,1 millioner aktier, der blev tilbagekøbt i den seneste uge, bringer det samlede antal op på 11,6 millioner aktier under det 4 milliarder dollar store tilbagekøbsprogram, ifølge The Block.

Formålet med den type programmer er typisk at signalere til markedet, at ledelsen anser aktien for undervurderet i forhold til den underliggende værdi af selskabets aktiver — i BitMines tilfælde primært selskabets Ethereum-beholdning. Kombinationen af flere ETH-opkøb og et aktivt tilbagekøbsprogram bidrog til, at aktien steg over 5 procent i handelen efter nyheden, ifølge CoinGape.

Relevant for danske investorer

For danske investorer med interesse i kryptorelaterede aktier illustrerer sagen, hvordan flere amerikanske selskaber i stigende grad bruger børsnoterede selskaber som en indirekte adgangsvej til digitale aktiver — en model, der også ses i Europa, men i mindre skala. BitMine-aktien er ikke direkte tilgængelig på de fleste danske handelsplatforme uden adgang til det amerikanske marked, men bevægelserne i selskabet følges nøje som en indikator for institutionel efterspørgsel efter Ethereum.

Stigende ETH-opkøb fra store aktører som BitMine kan i teorien lægge et vist prispres opad på Ethereum, mens aktietilbagekøb i sig selv typisk anses for et positivt signal til aktionærerne, uanset om selskabet opererer i traditionel forstand eller inden for kryptorelaterede aktiver.

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Kilder: Theblock, Coingape