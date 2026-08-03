Bitmine køber 10.399 ether mere – ejer nu 4,8 pct. af hele udbuddet

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BMNR.US 17,42 ▲ +0,81% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det børsnoterede selskab Bitmine Immersion Technologies (BMNR) har udvidet sin beholdning af ether med 10.399 ETH i løbet af den seneste uge. Det bringer selskabets samlede kryptobeholdning op på 5.797.813 ETH – svarende til cirka 4,8 procent af det samlede udbud af ether, ifølge en meddelelse fra selskabet gengivet af CoinGape.

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Bitmines formand, den kendte Wall Street-strateg Tom Lee, fremhævede samtidig, at ether i juli har outperformet Nasdaq 100-indekset. Udmeldingen understreger den fortsatte strategi hos Bitmine, der siden lanceringen af sit ether-treasury-program har akkumuleret en af de største virksomhedsbeholdninger af kryptovalutaen i verden.

Endnu et skridt i Bitmines aggressive ether-strategi

Bitmine har over de seneste måneder fulgt en klar linje: selskabet rejser kapital og bruger den til løbende at købe ether, som herefter opbevares som en form for virksomhedsreserve – en model der minder om, hvordan andre selskaber har opbygget store bitcoin-beholdninger. Med den seneste tilkøbelse ejer selskabet nu godt 5,8 millioner ETH, hvilket ifølge The Block og Coindesk gør Bitmine til en af de mest dominerende institutionelle aktører på ether-markedet.

At beholdningen svarer til næsten 5 procent af hele det cirkulerende udbud af ether illustrerer, hvor stor en rolle enkelte børsnoterede selskaber i dag spiller for udbud og efterspørgsel i kryptomarkedet. Bevægelser af den størrelsesorden kan potentielt påvirke likviditeten og prisdannelsen på ether, hvilket er relevant at holde øje med for investorer, der følger både kryptomarkedet og de tilknyttede aktier.

Tom Lee: Ether slog Nasdaq 100 i juli

Ifølge Tom Lee er juli et vigtigt datapunkt for ether som aktiv. Han peger på, at ether i løbet af måneden har leveret et bedre afkast end Nasdaq 100-indekset, som ellers har været drevet af stærke resultater fra de store teknologiselskaber. Udmeldingen skal ses som et signal om, at de fundamentale forhold omkring Ethereum-netværket ifølge Lee styrkes, hvilket han mener understøtter fortsatte opkøb.

Tom Lee er kendt som medstifter af analysehuset Fundstrat og har gennem flere år været en markant og ofte optimistisk stemme i debatten om både aktie- og kryptomarkederne. Hans engagement som formand for Bitmine har gjort selskabet til et af de mest omtalte eksempler på, hvordan traditionelle børsnoterede selskaber forsøger at give investorer eksponering mod kryptovaluta gennem en aktie frem for direkte ejerskab af tokens.

Aktietilbagekøb trods pres på kursen

Ud over de yderligere ether-køb har Bitmine også fastholdt sit program for tilbagekøb af egne aktier, fremgår det af selskabets meddelelse og af omtalen hos Coindesk og CoinGape. Tilbagekøb af aktier bruges ofte af selskaber til at signalere tillid til egen værdiansættelse og kan være med til at understøtte aktiekursen, når den kommer under pres.

Ifølge CoinGape har BMNR-aktien senest handlet lavere, selv om selskabet fortsætter både med at udvide sin ether-beholdning og gennemføre tilbagekøb. Det peger på, at markedet ikke nødvendigvis følger samme optimisme som Bitmines ledelse, og at investorer bør være opmærksomme på den øgede volatilitet, der kan følge med selskaber, hvis værdi i høj grad er bundet op på udsvingene i en enkelt kryptovaluta.

Hvad betyder det for danske investorer?

For danske investorer, der ønsker eksponering mod ether uden selv at skulle opbevare kryptovaluta, repræsenterer selskaber som Bitmine en alternativ indgang til markedet via en almindelig børsnoteret aktie. Men modellen indebærer også en dobbelt risiko: Investorerne er både eksponeret mod udsving i selve ether-kursen og mod selskabsspecifikke forhold som gældsætning, kapitalrejsninger og ledelsens strategiske beslutninger.

Den type kryptotreasury-selskaber har vundet frem globalt over det seneste år, og Bitmines fortsatte opkøb føjer sig til en bredere tendens, hvor børsnoterede virksomheder bruger deres balance til at akkumulere digitale aktiver. For investorer, der overvejer denne type eksponering, er det værd at holde øje med, hvordan aktiekursen udvikler sig i forhold til den underliggende værdi af selskabets kryptobeholdning – særligt i perioder, hvor der som nu ses en vis afkobling mellem stigende ether-beholdning og en svagere aktiekurs.

Kilder: Theblock, CoinDesk, Coingape