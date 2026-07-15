Bitmine tjente 46 mio. dollar på Ethereum-staking i seneste kvartal

Bitmine har lagt bitcoin-mining på hylden til fordel for Ethereum-staking, der nu udgør 98 procent af selskabets omsætning efter lancering i marts.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

BMNR.US 16,29 ▲ +11,50% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det tidligere bitcoin-mining-selskab Bitmine har hentet 46 millioner dollar hjem på Ethereum-staking i det seneste kvartal. Ifølge Cointelegraph stod stakingen for hele 98 procent af selskabets samlede omsætning i perioden – et markant skifte for et selskab, der oprindeligt byggede sin forretning på bitcoin-udvinding.

Læs mere: Bitmine Immersion Technologies Aktie (BMNR): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Tallene understreger, hvor hurtigt Bitmine har omstillet sin forretningsmodel siden lanceringen af egne valideringsnoder i marts. Både Crypto Briefing og Cointelegraph bekræfter, at indtjeningen fra Ethereum-staking nu langt overgår, hvad selskabet tidligere hentede fra traditionel mining.

Fra minedrift til validering

Skiftet fra bitcoin-mining til Ethereum-staking afspejler en bredere tendens i kryptobranchen, hvor selskaber i stigende grad søger mod mere energieffektive og forudsigelige indtægtskilder. Hvor bitcoin-mining kræver enorme mængder computerkraft og strøm for at løse kryptografiske puslespil, fungerer Ethereum-staking ved, at deltagere låser deres ether som sikkerhed for at validere transaktioner på netværket – og modtager belønninger i retur.

For Bitmine har den model vist sig langt mere lukrativ på det seneste. Ifølge Cointelegraph var det netop lanceringen af selskabets egne validatorer i marts, der satte gang i den nye indtægtsstrøm, som nu udgør stort set hele forretningsgrundlaget.

Hvad det betyder for Ethereum-markedet

De solide staking-indtægter tolkes af flere som et tegn på voksende institutionel tillid til Ethereum. Når et børsnoteret selskab kan generere så stor en andel af sin omsætning gennem staking, sender det et signal om, at netværket opfattes som en stabil og skalerbar infrastruktur – ikke blot en spekulativ aktivklasse.

Udviklingen kommer samtidig med, at Ethereum-nettet fortsat udvikler sig efter overgangen fra proof-of-work til proof-of-stake, som blev gennemført tilbage i 2022. Siden da har staking gradvist etableret sig som en central del af mange virksomheders krypto-strategi, herunder for aktørerne bag store forvaltningsselskaber og børsnoterede krypto-firmaer.

Regulering og makroøkonomi som usikkerhedsfaktorer

Selvom tallene ser positive ud for Bitmine, peger begge kilder på, at regulatoriske forhold og den bredere makroøkonomiske situation fortsat kan påvirke, hvordan staking-indtjening udvikler sig fremover. Kryptobranchen befinder sig stadig i en periode, hvor amerikanske og europæiske myndigheder arbejder på at fastlægge klarere rammer for, hvordan digitale aktiver og staking-tjenester skal reguleres.

For danske investorer, der følger krypto-relaterede aktier og fonde, illustrerer sagen en tendens, som også ses hos andre børsnoterede krypto-selskaber: et skifte væk fra energitunge mining-operationer og over mod mere driftsstabile forretningsmodeller baseret på staking og netværksvalidering. Det kan på sigt gøre den slags selskaber mere forudsigelige at værdiansætte, men de forbliver stadig eksponeret mod store udsving i kryptovalutaernes priser og mod ændringer i den regulatoriske linje – både i USA og globalt.

Læs også: Saylors Strategy henter 466 mio. dollar via aktiesalg – køber ikke mere bitcoin

Kilder: Cryptobriefing, Cointelegraph