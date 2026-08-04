BlackRock lancerer tokeniserede pengemarkedsfonde til stablecoin-reserver

BlackRock har lanceret to blockchain-baserede pengemarkedsfonde, der skal kunne godkendes som reserveaktiver for stablecoins under den amerikanske GENIUS Act.

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Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, har lanceret to nye tokeniserede pengemarkedsfonde, der skal kunne fungere som reserveaktiver for udstedere af stablecoins i USA. Det skriver flere internationale medier, herunder CoinGape, The Block, Cointelegraph og CoinDesk, som alle bekræfter lanceringen.

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De to fonde er designet til at leve op til kravene i den amerikanske GENIUS Act, der fastlægger regler for, hvilke aktiver stablecoin-udstedere må holde som sikkerhed bag deres digitale mønter. Fondene blev oprindeligt indsendt til den amerikanske børstilsynsmyndighed SEC allerede i maj, ifølge CoinGape.

Reserveaktiver på blockchain

Ifølge The Block er en af fondene registreret under navnet BRSRV. Formålet er, at udstedere af dollar-baserede stablecoins kan bruge fondsandelene som en del af deres lovpligtige reserver, i stedet for traditionelle kontante indskud eller statsobligationer holdt uden for blockchain-infrastruktur.

Decrypt oplyser, at fondene er tilgængelige på både Ethereum og Solana, hvilket giver institutionelle investorer og stablecoin-udstedere mulighed for at vælge, hvilken blockchain de vil operere på. Det er et signal om, at BlackRock ikke lægger sig fast på én enkelt teknologisk platform, men i stedet forsøger at møde markedet, hvor efterspørgslen er.

CoinDesk beskriver lanceringen som en udvidelse af BlackRocks eksisterende satsning på tokeniseret kontantlignende likviditet, hvor selskabet allerede tidligere har haft succes med sin BUIDL-fond, der investerer i amerikanske statsobligationer på blockchain.

Konkurrence om stablecoin-reserverne

BlackRock er langt fra alene om at gå efter dette marked. The Block bemærker, at flere store finansielle giganter, herunder Morgan Stanley, State Street og Fidelity, allerede har lanceret lignende fonde målrettet stablecoin-reserver. Det tegner et billede af, at traditionel finans i stigende grad ser stablecoin-markedet som et voksende forretningsområde, hvor der er penge at tjene på at levere de underliggende reserveaktiver.

Baggrunden er, at GENIUS Act, som blev vedtaget i USA tidligere i 2025, kræver, at udstedere af godkendte betalingsstablecoins skal holde deres reserver i sikre og likvide aktiver som kontanter, korte statsobligationer eller tilsvarende instrumenter. Ved at tilbyde tokeniserede pengemarkedsfonde, der er skræddersyet til netop dette formål, positionerer BlackRock sig som en central leverandør af “bagvedliggende infrastruktur” til den hastigt voksende stablecoin-industri, i stedet for selv at udstede stablecoins.

Betydning for danske investorer

For danske investorer understreger sagen, hvordan traditionelle kapitalforvaltere som BlackRock i stigende grad flytter kernevirksomhed ind på blockchain-teknologi. Det er endnu et eksempel på, at grænsen mellem klassisk finans og kryptoinfrastruktur bliver mere flydende, hvilket kan have betydning for både efterspørgslen på amerikanske statsobligationer og for udviklingen af regulering på stablecoin-området globalt.

Da stablecoin-markedet vokser, og flere lande – herunder inden for EU – arbejder på egne regelsæt for digitale betalingstokens, kan lignende produkter fra store forvaltere som BlackRock på sigt også blive relevante for europæiske institutionelle investorer, der ønsker eksponering mod tokeniseret likviditet.

Kilder: Coingape, Decrypt, Theblock, Cointelegraph, CoinDesk