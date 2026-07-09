Blue Origin henter 10 mia. dollar til 130 mia. dollar-værdi

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Jeff Bezos’ rumfartsselskab Blue Origin er for første gang i sin over 25 år lange historie i gang med at hente ekstern kapital. Selskabet henter 10 milliarder dollar til en værdiansættelse på 130 milliarder dollar før den nye kapital, fremgår det af et internt memo til medarbejdere, som Business Insider har set.

Ifølge Business Insider blev beskeden sendt af Blue Origins topchef Dave Limp onsdag. Kapitalindsprøjtningen markerer et markant skift for selskabet, som Bezos grundlagde i 2000, og som han indtil nu udelukkende har finansieret med egne midler.

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Coatue leder runden, Bezos investerer selv 2 mia. dollar

New York Times’ erhvervsnyhedsbrev DealBook var først til at omtale kapitalrejsningen og skrev, at investeringsselskabet Coatue Management står i spidsen for runden. Ifølge DealBook bidrager Bezos selv med 2 milliarder dollar af de samlede 10 milliarder dollar, hvilket understreger, at grundlæggeren fortsat er dybt involveret i finansieringen af sit rumfartseventyr.

Business Insider oplyser, at Blue Origin endnu ikke havde besvaret mediets henvendelse om sagen. Selskabets skifte fra ren egenfinansiering til ekstern kapital sender et signal om, at Blue Origin nu søger den samme type institutionelle opbakning, som konkurrenten SpaceX længe har haft.

“En klar tillidserklæring fra investorerne”

I memoet til de ansatte skriver Dave Limp, at mulighederne inden for rummet vokser hurtigt i disse år. “We are entering a period where opportunities in space are expanding rapidly,” skriver han ifølge Business Insider og tilføjer: “Securing this investment will be a clear vote of confidence from investors and validates the ambition and credibility of what we’re building for the long term.”

Limp understreger over for medarbejderne, at værdiansættelsen ikke i sig selv er målet, men snarere et udtryk for, hvad investorer tror, selskabet kan opnå fremadrettet. Han skriver, at det afgørende fortsat vil være selskabets evne til at eksekvere, innovere og levere til kunderne. Ifølge memoet vil flere detaljer om kapitalrejsningen blive delt på et allmøde for medarbejderne den 30. juli.

Kapløbet med SpaceX sætter rammen

Kapitalrejsningen skal ses i lyset af det stigende kapløb mellem Blue Origin og Elon Musks SpaceX, som har etableret et solidt forspring i rumfartsindustrien. Ifølge Business Insider har SpaceX gennemført flere hundrede raketopsendelser, mens Blue Origin indtil videre kun har foretaget et fåtal af orbitale testflyvninger.

Forspringet blev for alvor tydeligt sidste måned, da SpaceX gennemførte en børsnotering, hvor selskabet hentede rekordstore 86 milliarder dollar og opnåede en værdiansættelse på over 2.000 milliarder dollar. Det gør SpaceX til et af verdens mest værdifulde selskaber og sætter samtidig Blue Origins nye værdiansættelse på 130 milliarder dollar i perspektiv – selskabet er dermed fortsat langt fra at kunne måle sig med konkurrenten i markedsværdi.

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Hvad betyder det for investorer?

Blue Origin er fortsat privatejet og ikke børsnoteret, så danske investorer kan ikke direkte handle aktier i selskabet. Ikke desto mindre er kapitalrejsningen interessant at følge, fordi den viser, hvor stor appetit institutionelle investorer som Coatue Management har på rumfartssektoren efter SpaceX’ opsigtsvækkende børsnotering.

Skulle Blue Origin på et tidspunkt følge SpaceX’ eksempel og gå på børsen, vil den nuværende værdiansættelse på 130 milliarder dollar kunne fungere som et vigtigt benchmark. Indtil videre understreger nyheden dog primært, at private kapitalmarkeder fortsat strømmer penge mod store rumfartsselskaber, i takt med at både kommercielle og statslige kunder efterspørger flere opsendelser og satellitkapacitet.