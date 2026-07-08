Blue Owl køber britisk hospitalsportefølje for 1,3 mia. pund

Den amerikanske kapitalforvalter Blue Owl Capital har ifølge en rapport erhvervet en portefølje af britiske hospitaler for 1,3 mia. pund.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

Den amerikanske kapitalforvalter Blue Owl Capital har erhvervet en portefølje af britiske hospitaler for omkring 1,3 mia. pund, svarende til over 11 mia. kroner. Det skriver Seeking Alpha med henvisning til en rapport om opkøbet, der understreger, hvordan store amerikanske kapitalforvaltere fortsat søger ind på det europæiske marked for sundhedsejendomme.

Læs mere: Blue Owl Capital Aktie (OWL): kurs, analyse og købsguide

Annonce · Nordnet Er du klar til at investere? Kom godt i gang med en aktiesparekonto hos Nordnet — lave omkostninger og nem adgang til aktier, fonde og ETF'er. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Handlens størrelse gør den til et af de mere markante opkøb inden for britisk sundhedsinfrastruktur i den seneste tid. For investorer, der følger udviklingen i alternative investeringer og realaktiver, er transaktionen endnu et tegn på, at private kapitalforvaltere i stigende grad ser hospitaler og lignende ejendomme som attraktive, stabile investeringer med forudsigelige lejeindtægter.

Blue Owl satser massivt på realaktiver

Blue Owl Capital, der er noteret på New York-børsen under tickeren OWL, har gennem de seneste år bygget sig op som en af de største udbydere af alternative investeringsprodukter i USA. Selskabet har traditionelt haft sit tyngdepunkt inden for privat kreditgivning og såkaldte GP stakes, hvor man tager ejerandele i andre kapitalforvaltere, men har samtidig opbygget en betydelig forretning inden for fast ejendom og infrastruktur.

Opkøbet af den britiske hospitalsportefølje passer ind i denne strategi, hvor selskabet søger ejendomme med lange lejekontrakter og lav volatilitet i indtjeningen. Sundhedsejendomme betragtes generelt som en defensiv aktivklasse, fordi efterspørgslen efter hospitalsfaciliteter er relativt uafhængig af konjunkturudviklingen, og fordi lejerne ofte er offentlige eller halvoffentlige sundhedsoperatører med lang tidshorisont.

Del af en større trend i sundhedssektoren

Transaktionen føjer sig til en bredere tendens, hvor private kapitalfonde og institutionelle investorer i stigende grad køber sig ind i sundhedsejendomme via såkaldte sale-and-leaseback-aftaler. Her sælger et hospital eller en sundhedsoperatør sine bygninger til en investor, som derefter lejer ejendommene tilbage til driften, mens investoren opnår et stabilt cashflow gennem lejeindtægter.

Modellen har vundet frem i flere europæiske lande, herunder Storbritannien, hvor pres på offentlige budgetter og behovet for kapital til modernisering af sundhedsvæsenet har fået operatører til at frigøre kapital ved at sælge ejendomme fra. For kapitalforvaltere som Blue Owl giver det mulighed for at investere i aktiver med lav risikoprofil og relativt attraktivt afkast sammenlignet med traditionelle obligationer i en periode, hvor renteniveauet fortsat påvirker afkastforventningerne på tværs af aktivklasser.

Hvad betyder det for danske investorer

For danske investorer er nyheden interessant af flere grunde. For det første understreger den, hvordan store internationale kapitalforvaltere som Blue Owl fortsat allokerer betydelige summer til europæisk fast ejendom, hvilket kan have afsmittende effekt på prisdannelsen i sektoren generelt – også for danske ejendomsselskaber og pensionskasser, der investerer i lignende aktivklasser.

For det andet er sundhedsejendomme og infrastruktur en aktivklasse, som flere danske pensionsselskaber og institutionelle investorer allerede har eksponering mod, enten direkte eller gennem internationale fonde. Store transaktioner som denne kan derfor være med til at sætte retningen for, hvilke afkastniveauer der kan forventes i segmentet fremadrettet.

Endelig er Blue Owl Capital et selskab, der er blevet stadig mere synligt blandt globale investorer, i takt med at private kredit- og realaktivmarkeder er vokset markant siden finanskrisen. Selskabets fortsatte ekspansion inden for europæisk sundhedsejendom kan derfor være relevant at følge for investorer, der ønsker indblik i, hvor de store amerikanske kapitalforvaltere ser mulighed for stabile, langsigtede afkast i det nuværende rentemiljø.

Der er på nuværende tidspunkt ikke offentliggjort yderligere detaljer om sælgeren af porteføljen, de konkrete hospitaler eller vilkårene for handlen, men sagen ventes at blive fulgt tæt af markedsdeltagere med interesse for både sundhedssektoren og udviklingen i alternative investeringsfonde.